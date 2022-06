In 32 Jahren nicht ein Mal krank - Hausmeister Ludolf Hack geht in Ruhestand

Hausmeister Ludolf Hack geht in Ruhestand. Bei Sozialbau in Immenstadt pflegte er nicht nur die Wohnanlage, sondern knüpfte Freundschaften mit Mietern.

20.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Nach 32 Jahren als Hausmeister des Sozialbaustandorts Immenstadt verabschiedet sich Ludolf Hack in den Ruhestand. In all den Jahren hat er viele Kontakte zu den Mietern geknüpft und sich nicht ein einziges Mal krankgemeldet. „Das liegt daran, dass ich einfach immer gern in die Arbeit gegangen bin“, sagt der 64-Jährige mit einem Lachen. Kleinere Erkrankungen habe er schlicht ignoriert.

Freundschaften mit Kollegen und Mieter haben Hacks Berufsleben besonders bereichert

Zuständig war der Blaichacher für die Außenanlagen der 50 Häuser, die die Hausverwaltung mit Hauptsitz in Kempten in Immenstadt betreut. Rasenpflege, Unkrautzupfen, Kehren, Schneeschaufeln und vieles mehr gehörte dabei zu seinen Aufgaben. Zahlreiche Mieter der 264 Wohneinheiten hat Hack kennengelernt und freundschaftliche Bande geknüpft. „Der Kontakt war mir immer wichtig. Ich habe mich gern mit ihnen ausgetauscht“, sagt Hack. Besondere Freude bei der Arbeit habe er stets beim Rasenmähen mit dem Aufsitzrasenmäher gehabt.

„Aber natürlich waren für mich auch die Betriebsausflüge immer schön“, sagt Hack, der zuvor in der Holzverarbeitung und im Gerüstbau tätig war. Gerade das Treffen der Kemptener Kollegen habe ihm bei den Trips nach Garmisch, Weilheim oder Innsbruck Freude gemacht.

"Er kennt jeden Gipfel" - Hausmeister Hacks Leidenschaft sind die Allgäuer Berge

In den kommenden Jahren will sich Hack seiner großen Leidenschaft widmen – dem Wandern. „Zugspitze, Hochvogel, Mädelegabel – meine Lieblingsberge werden mich jetzt öfter sehen“, sagt Hack voller Vorfreude.

Von der Liebe für die Berge weiß auch Hacks Vorgesetzter Mario Maderholz. „Er kennt wirklich jeden Gipfel“, sagt der Büroleiter des Standorts in Immenstadt und bedauert das Ausscheiden von Hack. „Er hat immer tadellos gearbeitet und mir den Rücken freigehalten. Auch die Mieter haben ihn geliebt“, sagt Maderholz.

