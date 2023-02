Die Langjugend entscheidet sich kurz vorher gegen die Hexenfigur auf dem Funken. Stattdessen geht etwas anderes in Flammen auf.

25.02.2023 | Stand: 21:28 Uhr

Die ersten Funken im Allgäu sind an diesem Samstagabend verbrannt. In Altusried lief der Brauch dieses Mal etwas anders ab: Dort gab es keine Funkenhexe.

Oben auf dem Funken in Altusried thront eine Schneeflocke statt einer Funkenhexe

In einem Fackelzug spazierten die Altusrieder an den Funkenplatz am Rande des Hauptortes. In einem Wagen war dieses Jahr keine "Hexe" gefangen, stattdessen fuhr die katholische Landjugend eine überdimensionale Schneeflocke zum Funken. Diese thronte später oben auf dem aufgetürmten Holz. Die Aufschrift "Tradition" sollte mit in Flammen aufgehen.

Laut Landjugend-Vorstandschaft entschied sie sich gegen die Funkenhexe "auf Druck überregionaler Medien". Immer wieder gibt es vereinzelt Kritik daran, dass auf dem Funken eine Frauenfigur verbrannt wird.

Die neue Funken-Figur in Altusried sorgt für allerhand Gesprächsstoff

Die Entscheidung sogte am Rande des Funkenfeuers für reichlich Gesprächsstoff. Die Schneeflocke sei Kindern leichter zu vermitteln, meinte ein Beobachter. Anderen missfiel die Anpassung. "Wie weit soll das noch gehen?", kritisierte eine Frau aktuelle gesellschaftliche Debatten.