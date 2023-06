In Altusried gibt es jetzt ein Jugendparlament: Die Wahl findet im Juni statt

Das Jugendparlament will zwischen Jugend und Rathaus vermitteln. Tamara Meßlang, Sven Brendemühl und Anna Hör erzählen, warum ihr Weg eine Herausforderung war.

02.06.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Es tut sich was bei der Jugend auf dem Land. In Altusried, Haldenwang und Wildpoldsried sind junge Menschen gerade dabei, das Leben dort für sich und andere Jugendliche attraktiver zu gestalten (wir berichteten). Es geht darum, sich mehr am Dorfleben beteiligen zu können. Jugendliche in Altusried haben ein Jugendparlament gegründet – der Gemeinderat hat die Satzung jüngst verabschiedet. Drei Kandidaten für die Wahl im Juni erzählen, was das eigentlich bringt.

