Lange arbeitete Dr. Christian Schwarz im Landtag – jetzt will er Lauben gestalten. Aktuell ist er "hauptberuflicher Wahlkämpfer".

13.11.2021 | Stand: 11:31 Uhr

--- Angesichts der Pandemie ist eine AZ-Podiumsdiskussion mit Publikum vor der Wahl leider nicht möglich. Im vorliegenden Artikel stellen wir den Kandidaten Dr. Christian Schwarz nun persönlich vor. In einem zusätzlichen Interview mit beiden Kandidaten wollen wir herausfinden, welche Ideen sie für die Zukunft Laubens haben. Ihnen brennt auch eine Frage unter den Nägeln? Dann schreiben Sie sie uns bis Montag, 15. November, 19 Uhr per E-Mail an umfrage@azv.de ---