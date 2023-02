„In dieser Form einzigartig“: Jury wählt Entwurf für neuen Illersteg in Kempten aus

2024 soll der Bau des neuen Illerstegs starten. Er verbindet Theater und Stadion. Architekten setzen auf eine Systembauweise mit unterschiedlichen Materialien.

13.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Architektensprache hat gern ihre eigene Färbung: „Ein bewusst reduzierter, zurückhaltender Gestaltungsansatz in Verbindung mit einer technisch-/konstruktiv hoch innovativen Hybridbauweise.“ So beschreibt das Preisgericht ein Bauwerk, das künftig einen prominenten Platz in der Stadt zieren soll. Es geht um den Illersteg, der die Verbindung schafft zwischen Stadion und Theater.

