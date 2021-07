In Kempten: Altstadtfest mit Kindertag und Flohmarkt am Samstag abgesagt

Wegen der schlechten Wetterprognosen fällt das große Fest am Samstag, 17. Juli, kurzfristig aus. Doch der Stadtjugendring bietet eine Flohmarkt-Alternative im Herbst.

16.07.2021 | Stand: 11:14 Uhr

Das Altstadtfest mit Kindertag am Samstag, 17. Juli, ist abgesagt. Dazu haben sich Altstadtfreunde, Diakonie und Stadtjugendring „schweren Herzens“ entschlossen. Grund sind die aktuellen Wettervorhersagen, die für Samstag Regen und teilweise auch Gewitter ankündigen.

Insbesondere der Flohmarkt für Kinder- und Jugendliche („Floki“) funktioniere so nicht, bedauert Rolf Disselhoff vom Stadtjugendring. Für die Kinder (und auch deren Eltern) gibt es nun alternativ am Samstag, 16. Oktober, die Möglichkeit, bei einem Indoor-Flohmarkt ihre Sachen zu verkaufen und in Taschengeld umzuwandeln.

Standplätze dafür können Interessierte ab sofort beim Stadtjugendring unter Telefon 0831/13438 oder per E-Mail an info@stadtjugendring-kempten.de reservieren.

Hier lesen Sie: