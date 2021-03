In Kempten entsteht ein neues Quartier: Der Architektenwettbewerb läuft bereits

Die Sozialbau baut neben dem Engelhaldepark 350 Wohnungen. Eine Initiative fordert bei der Entwicklung des Quartiers Bürgerbeteiligung. Die ist noch geplant.

12.03.2021 | Stand: 18:50 Uhr

Auf dem ehemaligen Saurer-Allma-Gelände will die Sozialbau 350 Wohnungen errichten. In Nachbarschaft zum Engelhaldepark entsteht also ein neues Quartier. Wie das aussehen wird, soll ein Architektenwettbewerb ergeben. Dieser läuft bereits. Nun hat die Initiative „Kempten muss handeln“ eine Bürgerbeteiligung gefordert. Während des laufenden Wettbewerbs ist eine solche nicht möglich, sagen sowohl Baureferent Tim Koemstedt als auch Sozialbau-Chef Herbert Singer. Vorgesehen sei allerdings, die Bürger einzubinden – zu einem späteren Zeitpunkt.