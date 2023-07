Wie Kempten jetzt gegen den Kita-Notstand vorgeht

Kempten verfasst einen Hilferuf an den Freistaat, denn: es gibt zu wenig Fachkräfte, dafür aber immer mehr Kinder. Und der Rechtsanspruch auf Betreuung wächst.

29.06.2023 | Stand: 07:02 Uhr

„Die Stadt ist in einer schwierigen Situation“, sagt Sozialreferent Thomas Baier-Regnery bei einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Die Rede ist von Kindertageseinrichtungen, vom Fachkräftemangel und dem Rechtsanspruch auf Betreuung. „Wir versuchen, alle Kinder im September zu versorgen. Aber es gibt keine Garantie, dass das gelingt“, sagt Baier-Regnery.

Kempten will mit Resolution auf Notstand bei Kinderbetreuung aufmerksam machen

Daher will sich die Stadt mit einer Resolution, einem schriftlichen Hilferuf, an den Freistaat wenden und auf den Notstand aufmerksam machen. Damit folge Kempten anderen Städten, wie zuletzt Augsburg. Etwa 50 freie Träger sollen an dem Appell beteiligt sein. Inhaltlich gehe es also um den Fachkräftemangel der Kindertagesstätten, aber auch der Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe. „Der Betrieb funktioniert nur noch eingeschränkt, wir stehen am Anfang einer schwierigen Zeit“, sagt Baier-Regnery.

In den vergangenen Monaten habe es immer mehr Personalausfälle wegen Krankheit gegeben. Auch die Pandemie habe den Fachkräftemangel beschleunigt. Diesem Defizit stehen eine steigende Geburtenzahl, Zuzug und wenig Zuspruch auf Stellenanzeigen gegenüber. „Fachkräfte sind nicht kurzfristig zu ersetzen“, sagt Baier-Regnery.

Anspruch auf Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr stellt Schwierigkeit dar

Obwohl die Stadt Kempten in den vergangenen Jahren vier Kitas und insgesamt 600 Kitaplätze schuf, sei es eine Herausforderung, dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr nachzukommen. Zudem werden die Ansprüche der Eltern stetig ausgeweitet. Im Jahr 2026 komme noch die Ganztagsbetreuung in Grundschulen hinzu. Bei all dem soll die Qualität der pädagogischen Betreuung jedoch nicht leiden.

Die Fachberatung Kindertagesstätten begleitet in Kempten die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung von Kindertagesstätten. Diese Beratung besteht aus Carina Rauch und Kathrin Schäfer. Die beiden Diplompädagoginnen sind Ansprechpartnerinnen für 41 freie und vier städtische Kindertageseinrichtungen in Kempten. Auch Fortbildungen, besonders im Bereich Kinderschutz, gehören zu ihren Aufgaben.

Kempten fordert Lösungen vom Freistaat

Weiterhin müsse Kempten die Unterbringung politisch geflüchteter Kinder stemmen, sagt Baier-Regnery. Daher reagiere die Stadt nun mit einem Appell, denn allein schaffe sie es nicht. „Die Resolution soll verdeutlichen, wir brauchen Lösungen.“

Seit 2011 erhält der Kinderschutzbund Kempten einen jährlichen Personalkostenzuschuss durch die Stadt. In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses beschloss das Gremium, diesen auf Antrag zu erhöhen. Für die Jahre 2024 bis 2026 erhält die offene Kinderbetreuung nun jährlich 15.000 Euro.