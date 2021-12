In Kempten mehr als 10.000 Corona-Impfungen in zwei Wochen

Vor allem Impf-Aktionen kommen gut an. Am Wochenende gibt es wieder einen Booster-Sonntag in Kempten.

09.12.2021 | Stand: 19:00 Uhr

In den vergangen zwei Wochen haben sich 10.156 Menschen alleine im Kemptener Impfzentrum und im Impfpoint in der Bahnhofstraße eine Spritze zum Schutz gegen das Corona-Virus geben lassen. Darunter Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Nun steht am kommenden Sonntag wieder eine Booster-Aktion an. Das Zusatzangebot wurde nach Angaben aus der Kemptener Stadtverwaltung in der Vergangenheit gut angenommen. Sollte es dieses Mal wieder so sein, wird es weitere derartige Aktionen geben, teilt die Stadt mit.

Alexander Schwägerl: „Unser Ziel ist, jede Woche weitere 5000 bis 6000 Menschen zu impfen“

Alexander Schwägerl, Leiter des Kemptener Impfzentrums, äußert sich zufrieden angesichts des Impftempos der vergangenen zwei Wochen. Überwiegend handelte es sich ihm zufolge um Booster-, also Drittimpfungen. „Unser Ziel ist, jede Woche weitere 5000 bis 6000 Menschen zu impfen“, sagt er. Allerdings: Aktuell sinke die Nachfrage wieder etwas. Immer wieder blieben Termine frei. So können sich nach Angaben aus dem Rathaus in der kommenden Woche noch knapp 700 weitere Menschen im Impfpoint oder im Impfzentrum anmelden. Das könnte Sie auch interessieren: Freie Termine für Booster-Impfungen in Kempten.

Keine Corona-Impfangebote speziell für Menschen über 60 Jahre

Impfangebote speziell für Menschen über 60 Jahren – so fordern es die beiden FDP-Stadträte Ullrich Kremser und Dr. Dominik Spitzer – wird es aber nicht geben. Aus Sicht der Stadt besteht ein ausreichendes Angebot. Weiter sehe der Gesetzgeber eine Priorisierung verschiedener Personengruppen nicht mehr vor. Darüber hinaus seien ständig mobile Teams im Einsatz, zum Beispiel in Seniorenzentren. Auch die niedergelassenen Ärzte hätten gerade bei älteren Patienten frühzeitig mit Boosterimpfungen begonnen und den Bedarf gedeckt.

