In Kempten sollen neue Wegweiser ans Ziel führen - so könnten sie aussehen

Damit Gäste zu Kemptens Sehenswürdigkeiten finden, überarbeitet die Stadt das Leitsystem. Jetzt gibt es Entwürfe. Sind künftig auch digitale Stelen zu sehen?

03.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zum Teil sind sie verdeckt, schwer lesbar oder fehlen sogar ganz: Die Schilder in Kempten, die den Weg zu Basilika, Burghalde und anderen sehenswürdigen Orten zeigen sollen, gleichen momentan eher einem Wirrwarr. Schon eine Weile beschäftigt sich die Stadt mit einem neuen Besucherleitsystem. Jetzt gibt es erste Entwürfe. Wie viel Geld die jüngst präsentierten Stelen kosten, ist allerdings noch nicht bekannt.

Das Wegweisersystem aus dem Jahr 2002 sei in die Jahre gekommen, fasste Dagmar Lazar, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Stadtmarketing, die Ausgangslage zusammen. Im Einzelhandelskonzept sei bereits beschlossen, hier neu anzusetzen.

Neue Wegweiser sollen Touristen zu Kemptens Sehenswürdigkeiten führen

Das Büro Cima aus München hat nun dem Beirat für Tourismus und Stadtmarketing Entwürfe präsentiert. Die Stelen sind aus Holz und Metall vorgesehen. In verschiedenen Größen sollen sie an markanten Orten in der Stadt stehen. Optional sind digitale Varianten, auf denen zum Beispiel aktuelle Veranstaltungstipps, das Wetter oder Bekanntmachungen der Stadt erscheinen könnten.

Ob Wegweiser noch zeitgemäß seien oder ob künftig nicht ausschließlich Handys die Menschen durch Städte leiten, hinterfragte Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Hartmann. Nutzen Touristen heute überhaupt noch Stadtpläne? Das tun sie durchaus, sagte Stefanie Schmitt, Leiterin von Kempten Tourismus. In der Tourist-Info seien die Stadtpläne der Renner. An den angedachten Stelen sollen überdies QR-Codes angebracht werden, die die Gäste mit ihren Handys einscannen können.

Digitalisierung im Tourismus: Gibt es an den Wegweisern in Kempten künftig auch digitale Inhalte?

So gelangen sie auf die Seite von Kempten-Tourismus und erhalten weitere Informationen. Schmitt kündigte außerdem an, dass bald eine App für eine digitale Kempten-Stadtführung erscheinen werde. Auch Prof. Robert F. Schmidt (CSU) regte an, dass die QR-Codes auf den Stelen direkt auf Informationen zu den umliegenden Sehenswürdigkeiten führen.

Alles in allem gefielen die Entwürfe für das neue Besucherleitsystem dem Tourismus-Beirat. Im nächsten Schritt wird das Büro Cima sie dem Haupt- und Finanzausschuss (HFA) vorstellen. Ob es schon eine ungefähre Vorstellung gibt, wie viel die neuen Wegweiser kosten, wollte Hartmann wissen. Noch nicht, antwortete Solveig Lüthje (Cima). Aber bis zur Sitzung des HFA würde die Kostenschätzung vorliegen.

