In Kempten stehen zahlreiche Lockerungen an - Außengastronomie startet

Pünktlich zu Pfingsten gelten in Kempten lockerere Regeln. Womöglich macht bald auch das Cambomare-Freibad auf.

21.05.2021 | Stand: 20:02 Uhr

Nach dem Oberallgäu ist nun auch Kempten an der Reihe: Ab Sonntag gelten in der Stadt neue Corona-Bestimmungen; die gesunkene Zahl an Neuinfektionen über fünf Tage hinweg lässt Lockerungen zu. Für einige davon ist eine Zustimmung aus dem bayerischen Gesundheitsministerium nötig gewesen, zum Beispiel für die Öffnung der Außengastronomie. Das Einvernehmen kam am Freitagnachmittag schließlich rechtzeitig zum langen Pfingstwochenende.

Für vieles ist ein Corona-Test Voraussetzung

Wer mal wieder ein Essen außer Haus genießen möchte, muss allerdings einen negativen Corona-Test vorweisen, insofern zwei Haushalte am Tisch sitzen. Das gilt auch für Besucher von Fitnessstudios sowie für Sportler, die in einer Gruppe mit bis zu 25 Menschen unter freiem Himmel aktiv sind. Die Lockerungen betreffen zudem beispielsweise Sport- und Kulturveranstaltungen, die draußen mit bis zu 250 Personen stattfinden. Auch hier gilt eine Testpflicht. Eine Übersicht über die Regeln, die ab Sonntag in Kempten gelten, finden Sie hier.

Huseyin Öztürk: "Meine Mitarbeiter und ich freuen uns schon sehr."

Sobald es möglich ist, will zum Beispiel Huseyin Öztürk seine Gäste im Außenbereich des „Nova“ auf dem Rathausplatz auf alle Fälle bewirten, sagte er am Freitagmittag. Bis dahin war noch nicht sicher, ob es tatsächlich klappen wird. Die Stadt wartete noch auf die Bestätigung aus München. „Meine Mitarbeiter und ich freuen uns schon sehr“, sagte Öztürk. Umso schwieriger sei die Unsicherheit. Die Vorbereitungen für die Öffnung der Außengastronomie liefen trotzdem auf Hochtouren.

Wie im vergangenen Jahr müssen die Gastronomen zur Kontaktnachverfolgung wieder die Daten ihrer Gäste aufnehmen. Die erfolgt im Nova zum Beispiel mittels QR-Code über die Plattform darfichrein.de. Die Stadt Kempten übernimmt bei dieser die Lizenzkosten für ansässige Unternehmen. Einen Zettel müssen die Gäste dann nicht mehr ausfüllen.

Silvia Hummel: "Wir warten noch ab."

Andere Gastronomen hingegen warten erst einmal noch ab: Die Regelungen seien aktuell so komplex und diffizil, dass sie das „El Dorado“ erst aufmachen, wenn sie und ihr Team ihre Gäste auch innen bedienen dürfen, sagt Chefin Silvia Hummel. „Das hat jetzt noch keinen Sinn für uns.“ Nichtsdestotrotz freue sie sich über die Lockerungen. Und vor allem auch darauf, wenn sie nicht mehr nur Essen zum Mitnehmen anbietet, sondern die Gäste wieder bei ihr im Restaurant verweilen dürfen.

Anfang Juni macht womöglich das Cambomare-Freibad auf

Lesen Sie auch

Corona im Oberallgäu Die neuen Regeln im Oberallgäu: Der Biergarten muss noch warten

In Aussicht steht außerdem eine Öffnung des Cambomare-Freibads. Allerdings seien dazu ein paar Tage Vorlaufzeit nötig, sagt Thomas Siedersberger, Leiter des Kemptener Kommunalunternehmens (KKU). „Wir bereiten jetzt alles vor.“ Sollte das Wetter passen und die Zahl an Neuinfektionen nicht wieder steigen, könnten Schwimmer Anfang Juni ihre ersten Bahnen ziehen. Voraussetzung wird laut Siedersberger neben einem Termin voraussichtlich auch ein negativer Corona-Test sein.

Auch das Kino öffnet am Dienstag wieder

Auch die Betreiber des Kemptener Kinos stehen in den Startlöchern: Sie haben für den Neustart am Dienstag bereits ein Programm festgelegt: Zum Neustart sind zunächst zwei Filme geplant: Los geht es mit dem erfolgreichen Dokumentarfilm „Im Berg dahuim“ (19 Uhr). Um 19.30 Uhr folgt „Demon Slayer“ (19.30 Uhr).

Lesen Sie auch: