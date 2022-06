0:141! Allgäu Rugby kassiert heftige Pleite zum Saisonabschluss

Das Allgäu Rugby-Team aus Kempten verliert das letzte Saisonspiel beim RFC München II mit 0:141. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem.

Zum Abschluss der Regionalliga-Saison kassierte Allgäu Rugby die höchste Niederlage in dieser Spielzeit. Die Abteilung des TV Kempten verlor bei der zweiten Mannschaft des RFC München mit 0:141 – das Ergebnis „toppte“ damit das 7:122 beim RFC Bad Reichenhall Anfang November 2021.

Es war außerdem das erste Mal in dieser Saison, dass Allgäu Rugby keine eigenen Punkte auf die Anzeigetafel brachte. Aber trotz der heftigen Niederlage zum Abschluss gab es auch eine gute Nachricht: Das Saisonziel Klassenerhalt wurde erreicht, Allgäu Rugby beendet die Saison auf Platz sechs (16 Punkte) vor dem SV Studentenstadt Freimann II (7 Punkte) und der SG Bayreuth/Bamberg/Hersbruck/Lauf, die ihr Team schon kurz nach Saisonbeginn aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hatte.

In München gibt es für Allgäu Rugby kein Durchkommen

Beim letzten Spiel in München mussten die Kemptener auf einige Spieler verzichten, andere mussten dadurch auf ungewohnten Positionen auflaufen. Vor 170 Zuchauern präsentierte sich der in Bestbesetzung angetretene Tabellendritte aus der Landeshauptstadt sehr präsent, zeigte ein gutes und schnelles Laufspiel und fand immer wieder Lücken in der Verteidigungsreihe der Kemptener. Insgesamt kassierten die Kemptener 21 Versuche. 18 Mal verwandelten die Münchener den anschließenden Erhöhungskick. Die Allgäuer kamen im Spielverlauf zwar einige Male der Münchener Endzone nahe, durchbrachen die Verteidigung aber nicht.

Neue Rugby-Saison beginnt im September

Mit dem Saisonverlauf sind die Verantwortlichen von Allgäu Rugby dennoch zufrieden. Nun geht es in die Sommerpause, eine weitere Regionalliga-Saison steht ab September an, viele Spieler sammelten wertvolle Erfahrungen und verbesserten ihr Rugbyspiel. Außerdem wurden einige neue Spieler ins Team integriert.