Chinesische Kampfkunst im Oberallgäu: Trainer Murtaza Hossainy stellt Wushu vor

Seit 2018 wird die Kampfkunst in Waltenhofen angeboten. Der afghanische Trainer Murtaza Hossainy erklärt, was die Sportart so besonders macht.

Von Nicolas Gayer

16.04.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Schwarzer oder grüner Tee? Mit diesem Angebot wird man in der Judohalle in Waltenhofen zum Wushu-Training begrüßt. Seit 2018 wird die traditionelle, chinesische Kampfsportart in Hegge angeboten. Trainer Murtaza Hossainy gilt in seiner Heimat Afghanistan als erfolgreicher Kämpfer. Er ist Träger des schwarzen Gürtels. Nach seiner Ankunft in Deutschland im Juni 2015 träumte er davon, seiner Leidenschaft auch im Allgäu nachzugehen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.