In zehn Jahren das kirchliche Leben geprägt

15.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wenn sich Monsignore Dr. Bernhard Ehler am 24. Juli um 10 Uhr im Gottesdienst in der Basilika offiziell verabschiedet, blickt er auf zehn ereignisreiche Jahre als Pfarrer in St. Lorenz zurück: auf die Umsetzung des kirchlich-sozialen Zentrums Christi Himmelfahrt, gelebte Ökumene bei der Menschenkette zwischen St. Mang und St. Lorenz zum Lutherjahr 2017, sein Engagement in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), und zum krönenden Abschluss die Sanierung der Basilika und der Orgeln. „Ich freue mich und staune, dass das in einem Schwung geklappt hat“, sagt der bald 70-Jährige.

„Die drei Orgeln in St. Lorenz sind etwas Einzigartiges, das nachwirken kann“, sagt Ehler. Die große Hauptorgel sowie die Marien- und die kleinere Laurentiusorgel wurden für insgesamt 1,3 Millionen Euro renoviert. Großzügige Spenden machten dies möglich. „Wir erhalten Anfragen von Organisten, ob sie hier einmal spielen dürfen“, berichtet Ehler nicht ohne Stolz.

Konflikte zwischen den Pfarreien im Kemptener Zentrum gelöst

Am 1. Mai 2012 kam der Geistliche nach Kempten. Damals schwelte ein Konflikt zwischen den Pfarreien Christi Himmelfahrt und St. Lorenz, den es zu lösen galt. „Bald gab es kein Problem mehr“, schildert er im Rückblick. Denn erstmals führte der Zug der Fronleichnamsprozession von der Basilika nach Christi Himmelfahrt, und die Gläubigen dort waren glücklich darüber.

Dann entstand die Idee, das Pilotprojekt eines kirchlich-sozialen Zentrums umzusetzen. Der Kirchenraum mit der Einrichtung der ersten Jugendkirche im Bistum Augsburg „opensky“, Räume für das Demenzzentrum und später für das Dominikus-Ringeisenwerk sowie die Erweiterung des Kindergartens seien dort gut kombiniert.

Entsprechend dem Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, „Kirche in der Welt von heute“ zu sein, biete der Glasbau Transparenz und lasse den Blick von innen wie von außen zu. Das sind die neuen Pfarrer in Kempten.

Ökumene als intensiv und von Vertrauen geprägt erlebt

In St. Lorenz habe er eine „beglückende und intensive, von Vertrauen und Kreativität geprägte Ökumene“ erlebt, schildert Ehler. Auch der Austausch in der ACK sei dabei ein wichtiger Punkt. Beispiel ist etwa das ökumenische Friedensgebet auf dem St.-Mang-Platz jeweils freitags um 18 Uhr. Eigentlich hätte er mit 70 Jahren in den Ruhestand gehen wollen. „Doch der Bischof hat sich gewünscht, dass ich den Priesteramtskandidaten mitgebe, was mich selbst spirituell trägt“, erzählt Ehler, der gerade sein 45. Weihejubiläum beging.

Im September zieht der erfahrene Seelsorger in eine Geburtsstadt Augsburg und tritt als Spiritual die Nachfolge von Pfarrer Dr. Michael Lechner im Priesterseminar an. Er sei zwar überrascht über diese Aufgabe gewesen, doch freue er sich auf sie. „Ich möchte den jungen Männern helfen, auf sich selbst zu achten“, blickt er in die Zukunft.

Junge Priester sollen sich Zeit für eigene Anliegen nehmen

Jeder Priester sei sein eigener Chef und das sei fordernd. „Wenn ich selber nicht mehr vorkomme, habe ich auch nichts mehr zu geben“, müsse den angehenden Seelsorgern klar werden. Im Terminkalender sollte täglich Zeit für die eigenen Anliegen wie etwa Beten oder Exerzitien eingeplant werden, sonst klappe das nicht.

„Die Zeit, die andere für die Beziehung mit einer Ehefrau und ihrer Familie benötigen, brauche ich für die Beziehung mit Gott. Ein Leben als Priester kann nicht gelingen, wenn ich den Zölibat nur in Kauf nehme“, hat Ehler erfahren. Wichtig seien ihm freundschaftliche und familiäre Beziehungen. Seinen Hobbys wie Theaterbesuche und Musik will er verstärkt nachgehen.