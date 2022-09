Industriehalle zu neuem Leben erweckt: Sozialbau erhält Bauherrenpreis

Sozialbau Kempten erhält Deutschen Bauherrenpreis. Mit Architekten hat sie das Denkmal „Sheddach-Halle“ vorbildlich in eine Wohnlandschaft verwandelt.

Die Sozialbau-GmbH Kempten hat den „Deutschen Bauherrenpreis 2022“ gewonnen. Sie erhielt die Auszeichnung für den Umbau des Industriedenkmals „SheddachHalle“ in 46 Galerie-Wohnungen. Der Siegerentwurf stammt aus dem Kemptener Architekturbüro „Hagspiel-Stachel-Uhlig“. „Wir freuen uns riesig, das ist etwas ganz Besonderes“, sagt Sozialbau-Chef Herbert Singer, der zusammen mit den Planern Hermann Hagspiel und Robert Stachel nach Berlin gefahren war, wo der Preis bei einer festlichen Verleihung überreicht wurde.

Die Jury lobte den denkmalgerechten Umbau der Industriehalle außerordentlich, berichtet Singer. In deren Begründung heißt es, der Umbau sei beispielhaft für den Umgang mit Baudenkmälern, deren ursprünglicher Nutzungszweck entfallen ist. Die entstandenen Wohnungen und Freibereiche seien hoch attraktiv.

Im Jahr 2013 nahm sich die Sozialbau des Areals in Kempten an - nachdem es 25 Jahre lang brach gelegen war?

Insgesamt wurden 187 Projekte von Neubauten, Modernisierungen und Umbauten eingereicht. 29 Projekte sind für den Preis nominiert worden. Am Ende zeichnete die interdisziplinär zusammengesetzte Jury unter Vorsitz von Susanne Wartzeck (Präsidentin des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten) fünf Projekte mit dem Deutschen Bauherrenpreis aus, darunter die Sheddach-Halle der Sozialbau als beste Umnutzung. Rund 25 Jahre lang war das Areal der Spinnerei und Weberei in Kempten brachgelegen, bis sich die Sozialbau des Stadtquartiers 2013 annahm. Dort wo früher mechanische Webstühle Stoffe webten, sanierte die Sozialbau zunächst die vier- und sechsgeschossige „Alte Spinnerei“ von 1850 und eine Pförtnervilla von 1921 denkmalgerecht. Dann erweckte sie als Prachtstück die Industriehalle, also die „Sheddach-Halle“, zu neuem Leben. Neben den 46 Galerie-Wohnungen mit 50 bis 135 Quadratmetern Wohnfläche entstand im Kopfbau der ehemaligen „Schlichterei“ das „Digitale Gründerzentrum Allgäu“ für Start-up-Unternehmen.

30 Millionen Euro hat die Sozialbau investiert

Insgesamt hat die Sozialbau rund 30 Millionen Euro investiert und damit ein ganzes Quartier nachhaltig im historischen Kontext zu neuem Leben erweckt. „Das war eine Mega-Herausforderung für das Sozialbau-Team und hat mir manch schlaflose Nacht beschert“, verrät Geschäftsführer Herbert Singer. Sein Fazit: „Besser kann eine Revitalisierung nicht gelingen“. In dem Areal könne urbanes Leben auf einem tollen Niveau stattfinden. Dies sei auch den hervorragenden Planungen der Architekten zu verdanken. Außerdem wolle er den beteiligten Handwerkern ein Riesenkompliment machen.

Die Messlatte lag hoch, sagt Architekt Hermann Hagspiel

Architekt Hermann Hagspiel sagt, die Messlatte habe sehr hoch gelegen. Ihm sei besonders wichtig, dass ein Denkmal weitestgehend erhalten worden ist und nun sinnvoll genutzt werden kann. „Das ist ein sehr interessantes Wohnen in einem interessanten Gebäude.“ Das Projekt sei nicht zuletzt so gut gelungen, weil die Bauherrin Sozialbau bei den Ideen mitgegangen sei. Singer bestätigt das „gute Zusammenwirken“.

Der Deutsche Bauherrenpreis wird seit 1986 alle 2 Jahre an herausragende Wohnungsbauprojekte vergeben, die sowohl von hoher Qualität sind als auch zu tragbaren Kosten realisiert wurden. Er sei laut Sozialbau die wichtigste Auszeichnung im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland.