Inge Wagner wird 100 Jahre alt - und macht noch fast täglich Kunst

Inge Wagner hatte kein einfaches Leben. Glücklich macht die Kemptenerin aber künstlerisches Arbeiten. Nun feiert sie 100. Geburtstag.

27.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es gibt Biografien, die gradlinig sind – oder zumindest so erscheinen. Und es gibt welche, die ziemlich kurvig verlaufen, wo das Schicksal dauernd was durcheinanderwirbelt. Das Leben von Ingeborg Wagner gehört in die zweite Kategorie. Sie stammt aus Berlin und wollte nie in die Provinz – nun lebt sie schon 42 Jahre in Kempten. Sie wollte Modezeichnerin werden und studierte Medizin – doch in beiden Berufe hat sie nie gearbeitet. Sie wollte immer ihre Familie um sich haben – und lebt weit weg von ihren Kindern und Enkeln. „Mein Leben war kein Spaziergang“, sagt Wagner. Immerhin kann sie nun ihre künstlerische Ader ausleben. Gerade bereitet sie eine neue Ausstellung vor.