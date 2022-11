Traditionskaufhaus oder überholt? Das sagen Kunden in Kempten zur Insolvenz von Galeria Kaufhof

Das Warenhaus prägt seit Jahrzehnten die Einkaufslandschaft in Kempten. Doch haben große Kaufhäuser überhaupt noch eine Zukunft? Das sagen Passanten in Kempten.

03.11.2022 | Stand: 09:48 Uhr

Das Warenkaufhaus prägt seit Jahrzehnten die Einkaufskultur in Kempten. Doch in weniger als zwei Jahren meldet das Unternehmen, das ein Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof ist, erneut ein Schutzschirmverfahren an. Bereits im Frühjahr 2020 bangten viele Standorte um ihre Existenz. Auch in Kempten kommt erneut die Frage auf, ob es eine Zukunft für das Unternehmen in der Innenstadt geben wird. Ist ein Einkaufsleben in Kempten ohne den Galeria Karstadt Kaufhof vorstellbar? Und ist diese Art von Einkaufen in großen, schier alles umfassenden Warenhäusern noch zeitgemäß? Wir haben dazu Passanten in Kempten befragt.

Kemptener gehen gerne zu Galeria Kaufhof, doch "Preise sind oft zu hoch"

Silvia Kleinekampmann ist Kemptenerin und kauft seit Jahren im Galeria Kaufhof ihre Kleidung ein. Auch für die Kinder und Enkelkinder sei dort immer etwas zu finden, sagt Kleinekampmann. ,,Es wäre traurig, wenn der Galeria Kaufhof schließen müsste“, fügt die 71-Jährige hinzu.

Eine 35-jährige Kemptenerin besucht das Haus nach eigener Aussage häufig; dennoch kritisiert sie, dass dort oft die ,,Preise zu hoch“ seien. ,,Ich mag es nicht, in kleinen Boutiquen einzukaufen. In größeren Einkaufshäusern hat man eher die Freiheit, etwas ungestört anzuprobieren“, sagt sie. ,,Es würde etwas fehlen.“

Der 52-jährige Holger Miller aus Memmingen ist der Meinung, dass ,,Kempten eine Tradition verliert“, wenn die Einkaufsmöglichkeit in der Innenstadt wegfallen würde.

Schließung von Galeria Kaufhof ein Verlust für die Kemptener Innenstadt?

Andrea Hartmann aus Pfronten geht ,,unglaublich gerne“ zum Einkaufen in das Kaufhaus, das für sie ein fester Bestandteil der Kemptener Infrastruktur ist. Die 60-Jährige könne sich kaum vorstellen, woanders Besorgungen zu machen. ,,Wenn der Galeria Kaufhof schließen muss, hoffe ich, dass es zukünftig trotzdem noch diese Art des Einkaufens in Kempten geben wird“, ergänzt Hartmann.

Die 67-jährige Gerlinde Dzombic geht gelegentlich zu Galeria Kaufhof. Dennoch sagt die Kemptenerin: ,,Es würde mich nicht stören, wenn es den Kaufhof nicht mehr geben würde, es bleiben noch ausreichend andere Möglichkeiten.“ Willi Baumgärtner aus Kempten sieht das anders. Er ist der Ansicht, dass eine Schließung für die Stadt und deren Vielfalt ein großer Schaden wäre.

Das Rentnerpaar Gerta und Manfred Müller findet für sich bei Galeria nicht die passende Mode. Der Wegfall des Kaufhauses würde ihnen nichts ausmachen.