DNA- und Handabdruckspuren führen nach Einbruch zu einem 23-Jährigen. Über Auftraggeber und Komplizen schweigt er. Weitere Faktoren bringen ihn hinter Gitter.

17.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Zu viert war die Gruppe im September 2020 nachts im Landkreis Lindau auf Beutezug. Durch ein ausgehebeltes Fenster gelangte mindestens ein junger Mann in eine Halle eines Autohauses. Am Tatort blieben nebst 4000 Euro Schaden auch Spuren zurück, die zur Ergreifung des jetzt Angeklagten führten. Vor dem Schöffengericht in Kempten geht es um versuchten schweren bandenmäßigen Diebstahl.