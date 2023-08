Hier soll das Internet für Vodafone-Kunden bald wieder funktionieren

Seit fast sechs Wochen funktioniert bei 38 Vodafone-Kunden in Leupolz kein Internet, Fernsehen oder Telefon. Schon bald könnten sie wieder angeschlossen sein.

01.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Seit fast sechs Wochen haben 38 Kundinnen und Kunden von Vodafone im Kemptener Ortsteil Leupolz kein Internet, Telefon oder Fernsehen. Grund sei ein unterirdischer Kabelschaden sowie ein defektes Bauteil, heißt es von Vodafone. Die Reparaturarbeiten seien sehr aufwendig, denn die Schadstelle befinde sich direkt an der Brücke der A7.

Am Samstag, 29. Juli, begannen bereits die notwendigen Tiefbauarbeiten an der Brücke zur Behebung der lokalen Störung, teilt der Mobilfunkanbieter mit.

Internet-Störung in Leupolz: Weitere Bauarbeiten beginnen am Mittwoch, 2. August

Außerdem gibt Vodafone bekannt, dass die Tiefbauarbeiten am Mittwoch, 2. August, fortgesetzt und zeitnah beendet werden sollen. "Wir gehen davon aus, dass die betroffenen 38 Kunden im Laufe dieser Woche wieder an unser Glasfaserkabelnetz angeschlossen werden und dann Fernsehen, Internet und Telefonie wieder in der zuvor gewohnten Qualität nutzen können", heißt es.

Was tun ohne Verbindungen? Vodafone rät Betroffenen Service-Telefon

Betroffene Vodafone-Kunden könnten sich kostenlos und rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800/1721212 melden. So könne eine Übergangslösung, zum Beispiel unbegrenztes Datenvolumen auf dem Handy oder ein Wifi-Router besprochen werden.