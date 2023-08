Nach sechs Wochen gibt es wieder Internet, TV und Telefon in Kempten-Leupolz

Sechs Wochen hatten 38 Vodafone-Kunden in Leupolz (Kempten) kein Internet, Fernsehen und Telefon. Nun ist die Störung behoben. Wieso hat das so lange gedauert?

03.08.2023 | Stand: 12:17 Uhr

38 Kundinnen und Kunden von Vodafone hatten in Leupolz, einem Ortsteil von Kempten, sechs Wochen lang kein Internet, Fernsehen und Telefon. Grund war ein unterirdischer Kabelschaden und ein defektes Bauteil, direkt an der Brücke der A7. "Diese Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwändig", hieß es als Erklärung für die lange Dauer der Arbeiten von Konzernsprecher Volker Petendorf.

Internet-Störung in Kempten-Leupolz nach sechs Wochen behoben

Am vergangenem Samstag, also nach über fünf Wochen, begannen die Tiefbauarbeiten an der Brücke der A7 bei Leupolz. Am Mittwoch konnten diese nun fertig gestellt werden. Der Kabelschaden sei behoben, die defekte Kupplung durch eine neue ersetzt worden. Zudem habe Vodafone die Zufuhrstrecke neu eingepegelt, sagt Petendorf. Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie sind seitdem wieder benutzbar.

Zeitweise herrschte bei den Anwohnern in Kempten-Leupolz große Wut auf den Dienstleister Vodafone. Der Schwiegersohn einer betroffenen Anwohnerin sagte zur Allgäuer Zeitung: "Über die Beschwerde-Hotline werde sie seit Wochen mit Aussagen wie 'in zwei Stunden müsste es wieder gehen' oder 'morgen geht es wieder“ vertröstet'.