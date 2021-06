Der Inzidenzwert sinkt in Kempten an fünf Tagen in Folge unter 100. Biergärten dürfen ab Dienstag öffnen, Ausgangssperre entfällt. Wie es ums Freibad steht.

01.06.2021 | Stand: 06:23 Uhr

Die Vorfreude ist riesig nach dem sonnigen Sonntag: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Kempten lag bei 73,8 und damit den fünften Tag in Folge unter 100. Die Bundes-Notbremse zur Eindämmung von Corona-Infektionen könnte also gelockert werden. Einen Antrag auf Öffnungsschritte hatte die Stadt beim Gesundheitsministerium gestellt. Bis 16.45 Uhr lag am Sonntag noch kein Bescheid vor. Dann die erlösende Nachricht: „Locker machen“.