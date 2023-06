Isländer Sportler zu Gast im Allgäu: Was die Regionen und Menschen gemein haben

In Island ticken die Uhren anders als im Allgäu. Vulkane brodeln, auf den Tisch kommen gesäuerte Hammelhoden. Trotzdem sind sich die Völker ähnlich.

Was hat Island mit Kempten zu tun? Diese Woche einiges: Von Montag bis Donnerstag heißt die Stadt 25 Athletinnen und Athleten aus Island samt ihren Begleiterinnen und Begleitern willkommen. Sie treten in den darauffolgenden Tagen (17. bis 25. Juni) bei den Special Olympics World Games in Berlin an. Als Host-Town der isländischen Delegation richtet Kempten am Dienstag, 13. Juni, ab 19 Uhr, ein olympisches Sportfest im Illerstadion aus.

Gemütlich und gemächlich, manchmal auch etwas langsam. Diese Eigenschaften haben die Allgäuer nach Angaben von Islandexperte Stefan Klar (69) mit den Isländern gemeinsam. Seine Frau ist Isländerin, das Paar hat mehrere Jahre zusammen in Island gewohnt.

Die Arbeitswelt ist in Island entschleunigter als im Allgäu

Allerdings gebe es auch große Unterschiede zwischen dem Allgäu und dem nordischen Land. „Island ist eine Willkommenskultur“, sagt Klar. Diese werde dort wirklich gelebt. Der Umgang miteinander sei ein ganz anderer. „Die Menschen sind sehr tolerant“, sagt Klar. „Jeder lebt nach seiner Façon.“

Aber nicht nur bei der Toleranz sei Island ein Vorbild. Isländer hätten auch den Ruf, überaus flexibel zu sein, vor allem was den Beruf betrifft. „Sie machen schnell mal was anderes“, sagt Klar und verweist dabei auf seinen Schwager, der erst Polizist und dann Lehrer gewesen ist. Jetzt arbeite er als Busfahrer.

All dies führe dazu, dass das Leben in Island entschleunigend wirkt. Und das, obwohl Frauen etwa 54 Stunden, Männer bis zu 64 Stunden die Woche arbeiten. „Man muss in Island viel mehr arbeiten, um leben zu können.“ Denn es sei sehr teuer. Kinder würden viel früher in die Kita gegeben, mit noch unter einem Jahr, sagt Klar. „Trotzdem sind sie nicht so gestresst, wie die Menschen hier“, sagt Klar. Denn die Isländer würden auch mal langsam machen, eine Pause einlegen.

Isländer sind spontaner als Allgäuer - auch bei Terminen

Bei dem Versuch, Termine mit beispielsweise Handwerkern auszumachen, seien Antworten wie ,Ja, kann ich mir gut vorstellen’ anstelle einer Terminbestätigung zu erwarten. „Man kann mit Isländern nichts fest ausmachen“, sagt Klar. Es gebe einen gängigen Satz, der in etwa so viel wie das bayerische „Des wird scho’“ bedeutet.

Außerdem neigten die Menschen in Island dazu, kurzfristig zu sein. Das habe wohl mit dem unberechenbaren Wetter in Island zu tun. Dort wüten neben Stürmen und Schneestürmen auch Erdbeben und Vulkanausbrüche. Solch ein Vulkanausbruch kann mehrere Monate andauern. „Das ist ein grandioses Schauspiel“, sagt Klar. Gefahr bestehe nur dann, wenn dabei giftige Gase frei werden. Und das stinke gewaltig: „So stellt man sich vor, dass die Hölle stinkt.“

Heißes Wasser unter der Erde wie eine "Fußbodenheizung"

„Im Winter kann es vorkommen, dass die Straßen und Gehsteige zufrieren und die Menschen mit Steigeisen unterwegs sind, damit sie nicht ausrutschen.“ Künftig soll dieses Problem gelöst werden, indem Rohre unter den Straßen verlegt werden, durch die heißes Wasser fließt – wie eine Fußbodenheizung. Mit 120 Grad kommt es aus der Erde und erwärmt auch die Häuser und Wohnungen der Isländerinnen. „Kein Haus in Reykjavík hat eine Heizung“, sagt Klar.

Stefan Klar begleitet die isländischen Sportlerinnen und Sportler bei ihrem Besuch in Kempten auch als Dolmetscher. Bild: Manuela Müller

Zudem wird es in der kalten Jahreszeit kaum hell in Island. Hingegen es im Sommer nie dunkel wird. „Depression ist eine Volkskrankheit der Isländer, vor allem im Winter“, sagt Klar, da die Menschen mit wenig bis gar keinem Tageslicht auskommen müssen. Dazu komme, dass die psychotherapeutische Versorgung im Land nicht gut ist. Allerdings seien die Winter im Süden des Landes milder als hier im Allgäu.

Allgäuer Island-Experte kocht zu Besuch auch Mal Kässpätzle

„Die Leute in Island sind sehr sportlich geworden“, sagt Klar. Früher unternahmen die Menschen sogenannte Bil-Touren – Fahrten mit dem Automobil. Dann fuhren die Isländer zum Beispiel mit dem Auto zum Meer, denn draußen war das Wetter meist ungemütlich. Das gebe es aber kaum noch. Inzwischen habe sich das Wandern, Radfahren und Mountainbiken etabliert. Und: „Fußball ist ganz wichtig.“ Die Nationalsportart sei aber Handball.

Kulinarisch komme neben Gerichten wie Pferdegulasch viel frischer Fisch aber auch Lammfleisch auf den Teller. „Das ist bestes Bio-Fleisch, obwohl es nicht einmal so vermarktet wird.“ In Deutschland ist inzwischen das Milchprodukt „Skyr“ aufgetaucht, ebenso ein isländischer Klassiker. Typisch für das Land sei zudem gesäuerter Hammelhoden sowie Gammelhai. „Der ist sehr nahrhaft, aber immer weniger finden das wirklich gut.“ Da helfe im Nachgang ein Branntwein. Dennoch sei die isländische Küche unheimlich gut. Hier und da bereite Klar auch mal Allgäuer Kässpätzle zu. Die mögen alle, sagt er. Wenn auch manchmal Fragen wie „was ist denn das für ein Brei?“ zurückkommen.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Island

Island ist in seiner Fläche etwas größer als Österreich. Im Vergleich bevölkert jedoch nur ein Bruchteil die Insel: