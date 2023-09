Isnyer Künstler Friedrich Hechelmann lässt die Farbe hinter sich

Zu Besuch bei dem 75-jährigen Friedrich Hechelmann im Schloss Isny: Im „schönsten Atelier der Welt“ arbeitet der Künstler nun an weißen Bildern.

08.09.2023 | Stand: 15:25 Uhr

Wer zu Gast bei Friedrich Hechelmann im Isnyer Schloss ist, fühlt sich für die Dauer des Aufenthalts wie in einer anderen Welt. Fern von dem alltäglichen Einerlei verpflanzt in einen Kosmos überirdischer Natur. Entlang des weitläufigen Flurs und in den seitlichen Kabinett-Räumen leuchtet das malerische Werk des vor 75 Jahren in Isny geborenen Künstlers auf: Es verbindet Fantasie, Traum und Realität miteinander.

