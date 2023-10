"Opfer auf allen Seiten": Solidaritätskundgebung mit Israel findet in Kempten statt

120 Menschen soldidarisieren sich in Kempten mit Opfern der Angriffe auf Israel. Auch Palästinenser sind vor Ort. Es bleibt friedlich.

20.10.2023 | Stand: 17:41 Uhr

"Auf allen Seiten werden Unschuldige in einen Konflikt hineingezogen, den sie nicht verursacht haben", sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Solidaritätskundgebung für Israel organisiert vom Integrationsbeirat der Stadt Kempten, dem Haus International und dem „Bündnis Mensch sein“. Zu der Demo kamen am Freitagnachmittag 120 Menschen auf den Hildegradplatz in Kempten.

Auch Demonstranten mit palästinensischer Flagge sind in Kempten vor Ort

Auch eine 48-jährige Kemptenerin, die lange Zeit in Israel lebte, sprach: "Ich habe im Libanonkrieg erfahren, was es heißt tagtäglich Raketenangriffe erleben." Zum Song "Imagine" von John Lennon zeigten Tänzerinnen und Tänzer von Karis Tanzhaus eine Darbietung, gemeinsam sangen die anwesenden außerdem ein hebräisches Lied.

Auch zehn mit Palästina-Flagge waren bei der Kundgebung vor Ort. Bild: Felix Ebert

Etwa zehn Demonstranten mit palästinensischer Flagge waren vor Ort, sie sprachen sich ebenfalls für Frieden aus. Eine Kemptenerin sagte: "Ich wünsche mit eine gemeinsame Demo für alle Opfer dieses Krieges." Die Protestaktion verlief laut Polizei friedlich.