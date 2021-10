Eine Gruppe Reicholzrieder restaurierte, nähte und bastelte das ganze Jahr, um aus verstaubten Funden eine Wandelkrippe zu erschaffen - mit humorigen Details.

24.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Dass in Supermärkten schon im September Lebkuchen angeboten werden – ein alter Hut. Aber dass in Reicholzried im Oktober eine Krippe aufgebaut wird: Das ist vielleicht doch ein bisschen viel der Vorfreude, oder? Tatsächlich bastelt eine Gruppe aus dem Dietmannsrieder Ortsteil schon das ganze Jahr lang an der neuen Krippe; in liebevoller Kleinstarbeit. Dabei geht es nicht um irgendeine 08/15-Darstellung. Die Gruppe plant, zwölf verschiedene Szenen von 28. November bis 2. Februar zu zeigen.