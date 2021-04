Ja, was jetzt? - Blicken Politiker bei den Corona-Regeln noch selbst durch?

Einkaufen auf Bestellung, im Laden und mit Test – auch Profis tun sich schwer, im Corona-Regelwerk den Überblick zu behalten. FDP-Politiker: "Völlig Banane".

10.04.2021 | Stand: 07:04 Uhr

Inzidenz über 100 oder sogar 200? Was gilt ab wann und in welchem Geschäft? „Click & Meet“, „Click & Collect“ oder was? Die wechselnden Corona-Regeln treiben nicht nur Bürgern Schweißperlen auf die Stirn. Auch bei jenen, die eigentlich qua Amtes Bescheid wissen müssten, bei Politikerinnen und Politikern, ist Verunsicherung zu spüren. So konnten nicht alle von uns Befragten auf Anhieb die Frage beantworten, wie sie am Montag zum Beispiel Blumen kaufen würden. Oder wo die Bürger sich detailliert informieren können.