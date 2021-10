In Kempten finden wieder Märkte statt: Übersicht, Termine und Programm

Keine Maskenpflicht, keine Umzäunung, keine 3-G-Regeln – Schausteller und Händler freuen sich auf Kunden. Angebot und Öffnungszeiten der Märkte in Kempten.

22.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Marktgeschehen in der Kemptener Innenstadt! Wie lange haben so viele das vermisst. Jetzt finden die Märkte wieder statt: Ab Freitag der Kathreinemarkt, von Sonntag bis Dienstag der Händlermarkt und der Weihnachtsmarkt soll vom 24. November bis 22. Dezember über die Bühne gehen. Zum ersten Mal seit Langem dürfen auch die Geschäftsleute wieder an einem Sonntag ihre Türen öffnen. Von 12.30 bis 17.30 Uhr werden Kundinnen und Kunden erwartet. Während hier noch im Inneren die Maske vors Gesicht gezogen werden muss, darf auf sie auf den Märkten verzichtet werden.

Kathreinemarkt: „Am meisten freuen sich die Schausteller“, freut sich mit ihnen Martina Dufner vom Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb: „Denn sie sind guter Dinge.“ Von Freitag, 22. Oktober bis Sonntag, 31. Oktober erwarten etwa 18 Schausteller Jahrmarktfans auf dem Königsplatz. Eine Umzäunung des Geländes ist aus Sicht des Ordnungsamtes nicht notwendig. (Lesen Sie auch: Kathreinemarkt in Kempten ohne 3G-Regel: Alle Infos zu Rummel und Händlermarkt)

Händlermarkt: Etwa 60 Händler wollen von Sonntag, 24. Oktober bis Dienstag, 26. Oktober, ihre Waren verkaufen. Der Markt erstreckt sich anders als sonst vom Hildegardplatz über die Flächen vor der Residenz bis zur Galeria Kaufhof und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein allzu großes Gedränge will man laut Dufner durch die neue Wegführung vermeiden. Hygienehinweise gibt es jedoch für die Händler, die auch kontrolliert würden.

Geschäfte: Erstmals wieder seit langem dürfen die Läden in Kempten wieder an einem Sonntag öffnen. Von 12.30 bis 17.30 Uhr erwarten die Geschäftsleute Kunden.

Weihnachtsmarkt: Die Planungen für das weihnachtliche Marktgeschehen rund ums Rathaus seien in vollem Gange, sagt Dufner. Über 40 Standbetreiber hätten sich bisher angemeldet. Aufgestellt werde wieder die aus Zirbenholz geschnitzte Grippe von Robert Liebenstein. Ebenso die Krippen der Krippenbauschule. Abgespeckt werden müsse dennoch. So gibt es heuer keine Bühne, vielmehr sollen Musikgruppen auf einem Platz vor dem Rathaus auftreten. (Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln sollen auf Weihnachtsmärkten im Allgäu gelten)

Kempten: Diskussion um Mehrweggeschirr auf dem Markt

„Und was ist mit Alkohol?“, fragte Erna-Kathrein Groll (Grüne) während der jüngsten Werkausschuss-Sitzung. „Und Mehrweggeschirr?“ Alkohol sei erlaubt, sagt Dufner, da die Stände auseinandergezogen würden. Beim Mehrweggeschirr wolle man heuer ein wenig kulanter sein. Das gefiel nicht allen im Ausschuss. Schließlich gebe es auch Spülmobile, um das Geschirr hygienisch zu säubern, wenn Gastronomen dafür keine andere Möglichkeit hätten. Oder man benutze Bio-Becher aus kompostierbarem Material. Oder richte Rückgabestände ein. Gerti Epple (Grüne) jedenfalls fordert. „Wir brauchen eine dauerhafte Lösung.“ Sie brachte auch einen Kempten Becher für den Weihnachtsmarkt ins Spiel. „Das nehmen wir mit“, versprach Dufner. Auch auf die Verwendung von Mehrweggeschirr wolle man schauen. Schließlich sei in allen Verträgen festgeschrieben, dass nur diese Art Geschirr erlaubt sei.

Lesen Sie auch: Wochenmarkt in Kempten das ganze Jahr über im Freien? Stadträte diskutieren