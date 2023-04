Jazzfrühling: Christian Ludwig Mayer und Auwald-Swingtett im Stift

Kemptener Jazzfrühling: Pianist und Komponist Christian Ludwig Mayer tritt mit seiem Auwald-Swingtett im Bluescafe auf. Das Konzert im Stift ist etwas Besonderes.

Er ist Pianist, Komponist und Multiinstrumentalist und ein unermüdlicher Wanderer zwischen den musikalischen Welten: Christian Ludwig Mayer. Ob traditionell, klassisch oder experimentell – der gebürtige Kemptener fühlt sich in allen möglichen Stilen wohl. Früher tingelte er nicht nur durch die Clubs seiner Wahl-Heimat München, sondern quer durch Europa. Seine grenzenlose musikalische Neugier führte ihn noch weiter – bis in den Iran, nach Kanada, Peru, Mexiko und die USA. Mittlerweile ist er sesshafter.

Seit vielen Jahren lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Oberdorf bei Martinszell. Weil ihm die Familie wichtig ist, hat er das unstete freiberufliche Musikerleben gegen eine familienfreundliche Festanstellung eingetauscht: Mayer, der sich die Musik in jungen Jahren autodidaktisch beibrachte (und später Musik studierte) ist hauptberuflich Lehrer, der Klavier und Musiktheorie unterrichtet. Beim Jazzfrühling gibt der 49-Jährige nun eines seiner äußerst seltenen „Heimspiele“: Mit seinem „Auwald Swingtett“ führt er am Sonntag durch die Welt des Jazz. Es werde ein Erzählkonzert, eine spielerisch-spontane Reise durch 100 Jahre Jazz, verrät er im Gespräch.

Unterstützt wird Christian Ludwig Mayer beim Abendkonzert im „Stift“ von langjährigen Musikfreunden, dem Bassisten Lui Leininger, dem Gitarristen Uli Hoffmeier und dem Saxofonisten Michael Ausserbauer. Mit Letzterem hatte er unlängst ein Vinyl-Projekt realisiert, für das es Anfang des Jahres eine Nominierung für den Preis der deutschen Schallplattenkritik gab („The Call“, mit Kontrabassist Christoph Vilsmeier und Drummer Ralph Ausserbauer). Beim Musikerfrühstück am Montag wird das Quartett dann auch noch durch den Kemptener Schlagzeuger Magnus Dauner erweitert.

Christian Ludwig Mayer freut sich auf die beiden Auftritte beim Jazzfrühling. Nur zweimal war er bislang beim Festival zu hören: erstmals 2005 und dann 2017 mit seinem „Auwald Trio“. Das hat zum einen auch damit zu tun, dass er in jenen Jahren mit eigenen Projekten viel unterwegs war, erzählt er. In München hatte er sich ein Musik-Netzwerk aufgebaut. Doch dann wurde seine Mutter krank, und er zog 2009 nach Oberdorf. Mit der Geburt seiner beiden Töchter (sie sind heute zehn und zwölf) änderte sich sein Leben.

Im Laufe der Jahre war es immer schwieriger für ihn, Musikerleben und Familie unter einen Hut zu bringen, erzählt er. 40.000 bis 50.000 Kilometer spulte der Musiker früher jährlich mit dem Auto herunter. Meistens an den Wochenenden, die er oft lieber mit Frau und Töchtern verbracht hätte. „Die Familie ist für mich aber die Nummer Eins und die Musik ein großer Schatz.“

Und dann kam die existenzgefährdende Pandemie. Mayer nahm keine Corona-Hilfen in Anspruch. „Mit 1000 Euro kann ich keine Familie ernähren.“ Das Geld hätte er zudem wieder zurückzahlen müssen. Doch gleich während des ersten Lockdown 2020 tat sich eine Chance auf, die Mayer sogleich ergriff: Seitdem ist er an drei Tagen Klavierlehrer an der Kemptener Sing- und Musikschule. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der 49-Jährige, der zudem einem Tag nach wie vor am Musischen Zentrum Altusried unterrichtet, das er seit Jahren künstlerisch leitet. Mayer geben diese vier Tage in der Woche finanzielle Sicherheit.

Auf der anderen Seite ist er in seinem künstlerischen Radius freilich eingeschränkt. Gut 100 Kompositionen hat er in der Schublade, um die er sich kümmern sollte. Und dann hat er ja noch einen großen Traum: „Ich würde gern eine Oper schreiben.“ Einen anderen Traum hat er sich unlängst verwirklicht: Eine schwarze Komödie hat er geschrieben und mit dem Trachtenverein „Die Koppachtaler“ auf die Bühne des Altusrieder Theaterkästles gebracht. „Das hat unfassbar viel Spaß gemacht.“

Termine: Mit seinem Auwald Swingtett tritt Christian Ludwig Mayer am Sonntag, 30. April (20 Uhr), im „Stift“ auf, und am Montag, 1. Mai (11.30 Uhr), beim Musikerfrühstück.