"Eine Enttabuisierung des Themas ist notwendig" - Ausstellung in Kempten beschäftigt sich mit Femizid

Eine Ausstellung in Kempten macht auf sogenannte Femizide aufmerksam. Auch die Polizeipräsidentin betont: Häusliche Gewalt ist keine Privatsache.

10.10.2022 | Stand: 21:22 Uhr

Es sollte der Tag ihres Neustarts werden. Zwei Wochen lang hatte die 47-Jährige nach der Trennung von ihrem Mann in einem Frauenhaus gelebt, nun stand der Umzug in die eigene Wohnung an. Doch vor dieser lauerte ihr Noch-Ehemann. Er versuchte, sie gewaltsam in den Kofferraum seines Wagens zu drücken, attackierte sie mit einem Messer, stach sie nieder. Die 47-Jährige wollte an diesem Tag ein neues Leben beginnen, doch es wurde ihr Todestag.

Femizid und Gewalt gegen Frauen: Die Dunkelziffer ist laut Polizei sehr hoch

Schicksale wie dieses zeigt die Wanderausstellung „Remember my Name – remember my Story“ derzeit in Kempten – eine Kooperation des Frauenhauses, der Gleichstellungsstelle sowie des Theaters, wo die Schau noch bis 8. November zu sehen ist. Wie brisant das Thema Gewalt gegen Frauen ist, betonte Gleichstellungsbeauftragte Katharina Simon bei der Auftaktveranstaltung am Sonntagabend: „Wir haben auch hier sehr, sehr viele Fälle von Partnerschaftsgewalt – das geht durch alle Altersgruppen und Schichten.“ Dr. Claudia Strößner, Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West, untermauerte das mit Zahlen. Einen Femizid – also die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts – als solchen zu definieren, sei zwar nicht immer leicht. Doch die Polizei geht für den Präsidiumsbereich bei insgesamt 16 Tötungsdelikten in den vergangenen fünf Jahren von sechs Femiziden aus. Lesen Sie auch: Das Stück "Tanz der Wut" im Theater Kempten beschäftigt sich mit sexuellen Missbrauch und Gewalt.

Im Fokus der Polizei stehe die Prävention, etwa nach Hinweisen auf Gewalt in der Partnerschaft oder in der Familie. Im vergangenen Jahr beschäftigten die Polizei im Bereich des Präsidiums 1450 Fälle von häuslicher Gewalt, sagte Strößner. „Doch es gibt ein großes Dunkelfeld, wir schätzen es auf 98 Prozent.“ Sie machte deutlich: „Aufklärung und eine Enttabuisierung des Themas ist notwendig.“ Häusliche Gewalt sei keine Privatsache, die Auswirkungen auf die Gesellschaft seien enorm.

Ein Problem sieht Simon in den „immer noch vorhandenen patriarchalen Strukturen“. Hinter Femiziden stecke der Besitzanspruch von Männern, der Irrglaube, die Frau gehöre dem Mann. Und das sei gefährlich: Laut Statistik gebe es an jedem Tag in Deutschland einen Mordversuch an einer Frau, jeder dritte ende tödlich.

Der Mann tötet sein Opfer in der Regel im häuslichen Kontext

Auch Prof. Monika Schröttle von der Hochschule Ravensburg-Weingarten nannte „die patriarchale Gesellschaft“ als Hintergrund von Femiziden. Sie präsentierte wissenschaftliche Untersuchungen. Demnach motivierten Kontrolle über die Frau, Machtmissbrauch und Frauenverachtung die Täter. Der Mann töte sein Opfer meist im häuslichen Kontext. Nicht immer sei es davor zu häuslicher Gewalt gekommen. Es gebe auch keine spezifischen Täterprofile, sagte Schröttle. Vielmehr handelten die Männer meist aus einem inneren Konflikt heraus, seien narzisstisch oder depressiv.

Frauen konsequenter schützen, die Öffentlichkeit sensibilisieren, Gesetze anpassen – unter anderem das seien Empfehlungen der Wissenschaftlerinnen. Momentan würden bei Femiziden beispielsweise verhältnismäßig geringe Strafen verhängt, sagte Schröttle.

Ziel müsse sein, Schicksale wie jener Frauen aus der Ausstellung zu verhindern. „In über 90 Prozent der Fälle erfolgt ein Femizid in der Trennungsphase“, sagte Roswitha Ziegerer vom Frauenhaus Kempten. Oft würden die Täter nicht ernst genommen, wenn diese ihrer Ex-Partnerin nachstellen, sie stalken. Es sei erschütternd, in welcher großen Angst viele Frauen lebten. Frauen, die endlich einen Neuanfang wagen, doch stattdessen um ihr Leben fürchten müssen.