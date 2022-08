"Jedes zweite Kind mindestens einmal von Mobbing betroffen" - Das rät die Jugendfürsorge

Was hinter Mobbing steckt und Eltern helfen können: Ein Erziehungsberater aus Kempten klärt auf. Es gibt auch eine kostenlose Beratung der Experten.

15.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Geschätzt jedes zweite Kind ist mindestens einmal im Laufe seiner Kindheit und Jugend von Mobbing betroffen, sagt Michael Leicht von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kempten. Doch wie können Eltern das verhindern? Oder im Fall des Falles helfen?

„Unter Mobbing versteht man, was früher Hänseleien hieß, aber in einem sehr ausgeprägten Ausmaß.“ Beim Mobbing gehe es „darum, den eigenen Selbstwert aufzuwerten, indem ich andere abwerte. Dadurch bekomme ich Macht.“ Die Schule sei sehr häufig der Ort davon. „Weil dort viele verschiedene Kinder und Jugendliche aufeinandertreffen“, erklärt Leicht. „Wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es Konflikte.“ In der Schule könne man sich Klassenkameradinnen und -kameraden zudem nicht aussuchen. Stattdessen würden alle Kinder mit Entwicklungsthemen konfrontiert – etwa, sich in einer Gruppe zu positionieren. „Deshalb liegt die Lösung von Mobbing immer in der Gruppe, denn das Gegenteil von Mobbing ist soziale Kompetenz.“

Gegen Mobbing braucht es laut Leicht eine präventive Haltung von Erwachsenen. Sie sollten den Kindern signalisieren: Wir tolerieren kein Mobbing und keine Gewalt und wer darüber spricht, dass er oder sie selbst oder jemand anderes gemobbt wird, ist mutig. (>>>Lesen Sie hier: Was Familien schon immer fordert)

Gerade weil das Risiko so hoch ist, selbst betroffen zu sein, hält Leicht Aufklärung für so wichtig. „Eltern sollten unaufgeregt ihren Kindern erklären, dass es Mobbing gibt. Wenn Kinder sensibilisiert sind und Strategien kennen, dann wissen sie sich in der Situation eher zu helfen und trauen sich, um Hilfe zu bitten.“ (>>>Hier lesen Sie: Kinder-Fotos im Internet: Expertinnen aus Kempten raten Eltern zur Vorsicht)

Dazu rät Leicht:

Wissen vermitteln: Eltern können für das Thema sensibilisieren, ohne zu dramatisieren oder zu verharmlosen. Ein Ansatz ist, dem Kind zu vermitteln, dass man diese Probleme gemeinsam lösen kann.

Im Gespräch bleiben: Eltern können Kinder unterstützen, ihren Platz in einer Gruppe zu finden – etwa indem sie mit ihnen über ihre Stärken sprechen. Auch Selbstvertrauen lernen Kinder von Eltern. Zudem ist es wichtig, dass Eltern die soziale Umgebung des Kindes kennen. Hierfür statt nur nach Noten auch etwa fragen: Wie ging es dir heute in der Klasse?

Hilfe holen: Wenn Kinder Mobbing erleben und sich den Eltern anvertrauen, ist es wichtig, das ernstzunehmen. Auch wenn Eltern zunächst nicht wissen, was konkret zu tun ist, können sie sagen: „Hier ist eine Grenze überschritten, ich weiß noch nicht, was wir tun können, aber wir holen uns Hilfe. Auf jeden Fall war es sehr mutig, dass du es mir erzählt hast.“ Ansprechpartner gibt es in der Schule, wenn das Mobbing dort passiert, und bei Erziehungsberatungen wie der KJF.

Nummer gegen Kummer: Für Kinder und Jugendliche 116111, für Eltern 0800 1110550. Kostenlose Beratung der KJF: 0831/522 320.