Jetzt auf der Bühne, früher im Kindergarten: Bettina Dechant aus Kempten will Selbstwusstsein stärken

18.05.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen – wie ein außergewöhnliches Hobby. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen. Heute: Rednerin und Coach Bettina Dechant aus Kempten.

„Nur wenn alles zu 100 Prozent perfekt ist, dann ist es gerade gut genug“, an diesen Satz habe sie lange geglaubt und ihn letztlich über Bord geworfen, erzählt Bettina Dechant aus Kempten. Als Coach unterstützt die 57-Jährige Menschen auf der Suche nach dem eigenen Ich. Oft bewege ihre Klientinnen und Klienten die Frage: Wer bin ich, wenn ich keine Chefin, kein Lebenspartner, kein Kind bin? Dechant sagt: „Es geht darum zu erkennen, dass man wachsen darf.“ Eine Erfahrung, die sie auch aus der Arbeit im Kindergarten kennt.

Im Kindergarten begann Bettina Dechant mit Seminaren, heute betreut sie Führungsteams

Dort war Dechant nach ihrem Sozialpädagogik-Studium viele Jahre tätig, unter anderem als Leiterin. In dieser Zeit führte sie auch erste Seminare. Diese habe sie freilich anders gestaltet als heute im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung für zum Beispiel Führungskräfte und Vertriebsteams – und doch bestehe eine Schnittmenge. Denn in der Kindheit entwickelten sich Glaubenssätze, erläutert Bettina Dechant, also „Sätze, von denen wir glauben, dass so unser Leben ist“. Doch diese seien oft negativ behaftet.

Durch ein Buch des US-amerikanischen Psychologen und Redners Wayne W. Dyer sei sie zum ersten Mal mit dem Konzept der Glaubenssätze in Berührung gekommen, erzählt Dechant. Im Jahr 1988 war das. Heute steht sie selbst auf der Bühne, etwa beim Speakerslam im Mastershausen (Rheinland-Pfalz) – einem Wettbewerb für Rednerinnen und Redner, bei dem Dechant ausgezeichnet wurde.

Im Alltag nutzt Bettina Dechant ihre Tipps auch selbst

Sie sprach über „ihr Thema“, sagt sie: das eigene Potenzial erkennen, negative Glaubenssätze in Freude und Leichtigkeit verwandeln. Auch Forschende, Unternehmerinnen und Unternehmer standen dort auf der Bühne. Dechant sagt: „Dieser Austausch mit Menschen aus anderen Branchen ist sehr wertvoll. Aber die größte Herausforderung ist, die eigene Begeisterung in nur vier Minuten Redezeit zu verpacken.“

Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gebe es mittlerweile unzählige, auch würden sich immer mehr Menschen Coach nennen. Als sie in diesem Feld startete, sei das noch anders gewesen, erzählt Dechant. Sie sieht ihren Beruf als Lebenseinstellung. „Das ist kein Job von Neun bis Fünf, den ich dann einfach ablege“, sagt sie. Vieles, was sie Menschen in Trainings rate, gehöre deshalb auch zu ihrem eigenen Alltag.

Dankbarkeit und Meditation können laut Kemptener Coach zum Selbstbewusstsein helfen

Dankbarkeit praktizieren zum Beispiel. Was war heute gut? Was habe ich gemeistert? Diese Fragen stelle sie sich jeden Abend und notiere drei Punkte in ein Büchlein. „Mit meinen Mitarbeitenden meditiere ich oft ein paar Minuten vor Besprechungen“, sagt Dechant, die auch eine Versicherungsvertretung leitet. In dieser Tätigkeit habe sie auch gelernt, Aufgaben abzugeben. Diese Erfahrung teile sie ebenfalls mit anderen. Sie sagt: „Wenn ich zulasse, dass andere wachsen, wachse ich selbst mit.“

Auffallend sei, dass sich immer öfter auch jüngere Menschen an sie wenden, sagt Dechant. Sie habe das Gefühl, dass der Druck auf Einzelne angesichts gesellschaftlicher Krisen immer mehr zunehme. Oft denke sie dann an die Arbeit im Kindergarten zurück. „Kinder sind so frei, weil sie das machen, was sie in sich fühlen“, sagt sie. Auch das habe sie in ihr Leben übertragen. „Ich versuche jeden Tag, etwas für mein inneres Kind zu tun – und wenn es nur ist, mit Freude durch eine Pfütze zu laufen.“