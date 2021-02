Jetzt geht's ans Leder: Manufakturen aus Kempten und Bad Hindelang setzen auf Nachhaltigkeit

Julia Baiz und Klaus Bensmann verarbeiten Häute von Rindern und Hirschen. Diese stammen von Tieren aus der Region und sind natürlich gegerbt.

03.02.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Menschen verarbeiten schon sehr lange Tierhäute zu Kleidung, Schuhen und Taschen. Anders hätten sie zum Teil gar nicht überleben können, sagt Klaus Bensmann. Er betreibt eine Ledermanufaktur in Bad Hindelang und stellt dort vor allem Trachtenhosen her. Julia Baiz hat sich in ihrer Lederwerkstatt in Kempten auf Taschen spezialisiert. Beide legen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit – und überzeugen damit immer mehr Kunden.

Ein Stück Allgäu mit sich herumzutragen, ist mit den Produkten von Baiz und Bensmann kein Problem. Denn das Leder, aus dem die Kemptenerin ihre Taschenkollektion herstellt, stammt vom Allgäuer Braunvieh, das auf einem Hof in Hellengerst lebt. „Ich kann dorthin fahren und sehen, wie die Rinder auf der Wiese spielen“, sagt sie. Sie kenne die Familie und wisse, wie diese die Tiere hält. „Das ist transparent, ich muss kein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Kunden haben.“

Bilderstrecke

Lederhandwerk: Julia Baiz und ihr Atelier in Kempten

Zum Gerben schickt Baiz die Rinderhäute nach Frankfurt zu einem 1-Mann-Betrieb. Statt Chrom, das häufig in der Industrie verwendet wird, kommen dort pflanzliche Gerbstoffe, etwa aus Rindenwurzeln, zum Einsatz. Auch Bensmann’s Rinderleder wird pflanzlich gegerbt – ebenfalls nahe Frankfurt. Wie Baiz stellt er daraus Gürtel, Taschen und andere Accessoires her. Der Schwerpunkt seiner Manufaktur liegt jedoch auf Lederkleidung und -hosen – vornehmlich als Bestandteil der Allgäuer Tracht. Und die werde traditionell aus Hirschleder gefertigt, erklärt er.

Die Häute stammen von Tieren aus dem Ober- und Ostallgäu, aber auch aus dem Ammergebirge in Oberbayern. Diese würden nicht pflanzlich, sondern sämisch gegerbt. Dabei handele es sich um eine Fettgerbung mit Fischtran (siehe Infobox). Bensmann hat das in seiner Lehre zum Gerber gelernt, die er bei „Leder Eberhart“ in Bad Hindelang absolviert hat. Damals, 1982, war der Beruf schon selten geworden. „Ich hatte in ganz Deutschland eine Stelle gesucht“, erinnert sich Bensmann, der aus dem Münsterland stammt.

Bilderstrecke

Lederhandwerk: Klaus Bensmann und seine Bad Hindelanger Manufaktur

Die Lederverarbeitung und das Gerben war ins Ausland, vor allem nach Asien, verlagert worden. Gegerbt werde dort in der Regel mit Chrom, weil das sehr schnell gehe, erklärt er. Dabei sei vor der Industrialisierung jahrhundertelang sämisch oder pflanzlich gegerbt worden. Bei einem längeren Aufenthalt in Kanada hätten ihm Einheimische erstmals das Gerben gezeigt. „Da habe ich gesagt, das ist so faszinierend, das möchte ich machen.“

Baiz ging es in ihrer Ausbildung zur Orthopädie-Schuhmachermeisterin ähnlich. „Ich habe mich in das Naturleder verliebt“, sagt sie. „Es fühlt sich toll an und riecht gut.“ Baiz kann bei ihrer Kollektion auf Kundenwünsche eingehen und stellt in ihrem Atelier auch Sonderanfertigungen her. Das Bewusstsein dafür, dass solch eine Arbeit auch nicht zum Schnäppchenpreis zu haben ist, sei gewachsen, sagt Bensmann – „auch bei jungen Menschen“. Diese wollten zum Beispiel eine Bundhose als Zeichen der Verbundenheit mit ihrer Heimat haben. „Sie finden es toll, dass die Hirsche dafür aus der Region kommen.“