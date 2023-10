Jetzt hat Kempten auch eine Feca: Diese Kamera ist ein Stück Allgäuer Wirtschaftsgeschichte

Die erste deutsche Nachkriegskamera stammt aus Kempten. Unternehmer Hermann Vormbruck strandete 1945 im Allgäu und konstruierte eine Kleinbildkamera.

15.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Stück Kemptener und Allgäuer Wirtschaftsgeschichte soll künftig seinen Platz im Stadtmuseum finden. Das ist der Wunsch von Heinz Singer. Der Kemptener Fotoexperte übergab jetzt eine seltene „Feca“-Kamera an Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Diese war vor 75 Jahren in Kempten entwickelt und produziert worden. „Heute sind das begehrte Sammlerstücke“, sagt Singer, der fast 50 Jahre lang bei der Firma Bachschmid in der Klostersteige beschäftigt war.

