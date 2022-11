Jetzt ist es beschlossen: Ab Januar kostet das Parken in Kempten mehr

Der Kemptener Stadtrat hat sich entschieden, die Parkgebühren in der Innenstadt anzuheben. Was Autofahrer ab Januar zahlen müssen.

26.11.2022 | Stand: 06:31 Uhr

Wer sein Auto in der Kemptener Innenstadt parkt, muss dafür ab Januar mehr zahlen. Das hat der Stadtrat am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Obwohl Dauerparker mit Monats- und Jahrestickets nicht tiefer in die Tasche greifen müssen, gibt es auch für sie eine Änderung.

