Oft gibt es Diskussionen wegen der Saatkrähen im Stadtpark. Nun sprechen Anwohner im Kemptener Osten von einer Plage. Die Stadt sieht jedoch keinen Ausweg.

01.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

17 Krähennester zählt Jan Skvarenina in den Bäumen vor seinem Haus in der Karl-Böhm-Straße und auch bei Dani Hofschulz in der Ahornhöhe scheinen sich die Saatkrähen wohlzufühlen. „Im vergangenen Jahr waren es vielleicht fünf oder sechs Nester, jetzt ist es eine echte Plage“, sagt Hofschulz.