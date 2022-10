Jodlergruppe Petersthal richtet Lieder- und Jodlertag aus

Die Jodlergruppe Petersthal bereitet sich auf den Allgäuer Lieder- und Jodlertag vor. 30 Gruppen aus dem Allgäu werden in Oy erwartet.

01.10.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Den ersten Allgäuer Lieder- und Jodlertag nach 2019 richtet die Jodlergruppe Petersthal aus. Um den Ort der Veranstaltung, die am 9. Oktober, in Oy über die Bühne geht, klanglich auszutesten, trifft sich der Chor zu einer Probe im Kurhaus Oy. An diesem Abend sind nicht alle 19 Mitglieder gekommen, da manche beruflich gebunden sind. Auch die beiden einzigen Frauenstimmen können nicht dabei sein. Aber für die erste Klangprobe genügen die zwölf Männer, die sich im Saal einfinden. Alle haben sich in weiße Hemden und zünftige Lederhosen geworfen. Unter der Leitung von Dirigent Hugo Jörg singen sich die Männer hochkonzentriert ein.

