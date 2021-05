Johannes Scholz ist gestorben: Erinnerungen an einen ausgeglichenen Seelsorger

Der ehemalige evangelisch-lutherische Dekan, Johannes Scholz, starb im Alter von 88 Jahren. In seiner Amtszeit in Kempten hat er wichtige Weichen gestellt.

Der ehemalige Dekan der evangelisch-lutherischen St.-Mang-Kirchengemeinde, Johannes Scholz, ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren an seinem letzten Wohnsitz, einem Seniorenheim in Schrobenhausen. Im März 2019 war der Dekan i.R. dorthin gezogen, zuvor lebte er im Kemptener Stadtteil Sankt Mang. Scholz hinterlässt eine Ehefrau und drei Töchter.

Zeitweise war Johannes Scholz Mitglied der Landessynode

Johannes Scholz galt als ein ruhiger und ausgeglichener Seelsorger. Als er seinen 80. Geburtstag feierte, blickte er auf „viele wertvolle Begegnungen“ zurück, die ihm in seinem Leben zuteil geworden seien.

Johannes Scholz war in den Jahren 1973 bis 1997 Dekan und erster Pfarrer an der St.-Mang-Kirche. Nach seinen ersten Stationen (1957 Stadtvikar in Nürnberg St. Jobst und Pfarrer in Gestungshausen) wurde er 1967 „Theologischer Hilfsreferent“ in der Schulabteilung des Landeskirchenamtes, bevor er als Dekan nach Kempten wechselte. Zeitweise war er als stellvertretender Kreisdekan (heute Regionalbischof) und Mitglied der Landessynode tätig.

Er war treibende Kraft für den Zusammenschluss mehrerer evangelischer Vereine

Sein Dienst in der Kirche war für Scholz spannend und vielfältig. Für das Dekanat hat er während seiner 24-jährigen Tätigkeit bedeutende Weichen gestellt: Neben dem evangelischen Gemeindehaus fällt die Partnerschaft mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania in seine Amtszeit. 1975 war Dekan Scholz mit die treibende Kraft für den Zusammenschluss mehrerer evangelischer Vereine unter dem Namen Diakonisches Werk/Johannisverein Kempten. Mit dem verstorbenen, ehemaligen katholischem Dekan Albert Lupp hat ihn eine vertrauensvolle, ökumenische Zusammenarbeit verbunden.

Viele aufgeschlossene Menschen, sagte Scholz vor Jahren, hätten ihn als Dekan des flächengrößten Dekanats der bayerischen Landeskirche begleitet. Dazu gehörte besonders seine Frau Elisabeth, aber auch Freunde aus Jugendtagen in Bayreuth, wie Pfarrer Erich Heil. Er hatte sich damals auf die zweite Pfarrstelle in der St.- Mang-Kirche beworben, die Dekan Scholz bewirkt hatte. Seinen Ruhestand erlebte der Alt-Dekan als eine „große, kostbare Zugabe“.

"Weiß ich den Weg auch nicht, Du weißt ihn wohl"

Den Blick des jungen Johannes Scholz für die Welt der Wissenschaft und vor allem für die Welt des Glaubens haben der Schutz seiner Eltern und die Bewahrung vor Luftangriffen in den Kriegsjahren geöffnet. Er sei geführt worden, erklärte Scholz seinen Weg in die Seelsorge – und sah dabei stets gelassen mit dem Anfang einer Liedstrophe in die Zukunft: „Weiß ich den Weg auch nicht, Du weißt ihn wohl.“

