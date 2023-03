U-Boot und steigende Gebühren für Wiggensbacher Kindergarten

Das zwanzig Jahre alte Spielgerät des Kindergartens in Wiggensbach wird in wenigen Monaten erneuert. Die Gebühren für die Kinderbetreuung steigen ab September.

15.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Zwanzig Jahre lang hat der Walfisch im Außenbereich des Johanneskindergartens in Wiggensbach die Buben und Mädchen getragen. Nun ist das Spielgerät in die Jahre gekommen, das Holz ist morsch: „Man kann es nicht mehr richten“, sagt Zweiter Bürgermeister Christian Oberhaus bei einer Sitzung des Gemeinderats. An die Stelle des Walfisches kommt eine „U-Boot-Kletterei“.

