Zum Jubiläum wird beim Soldatenverein Haldenwang-Börwang die restaurierte Fahne gesegnet

Krieger- und Soldatenkameradschaft Haldenwang-Börwang besteht seit 151 Jahren. Festakt am Sonntag. Früher war der Veteranenjahrtag sogar ein halber Feiertag.

11.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Krieger, die nach dem Feldzug gegen Frankreich 1870/’71 wieder zu Hause ankamen, haben sich in Haldenwang zusammengeschlossen. Sie gründeten den Veteranenverein. 34 Männer gehörten ihm anfangs an. Am Volkstrauertag begeht nun die Krieger- und Soldatenkameradschaft Haldenwang-Börwang ein Jubiläum. Wegen Corona um ein Jahr verschoben, wird der Gründung vor 150 Jahren gedacht.

Beim Blick in die Gemeindechronik fallen einige Daten besonders auf. Über viele Jahrzehnte wird in Haldenwang ab 1875 am 6. Dezember ein Halbfeiertag begangen. Der Veteranenjahrtag dient der Erinnerung. 1894 wird der Militärverein Haldenwang-Börwang ins Leben gerufen, im Jahr darauf die erste Fahne gesegnet.

Das Ehrenmal ist weiter ein "Wahrzeichen" an der Hauptstraße

1912 stellen die Bürger ein Ehrenmal zum Andenken an die Veteranen der Feldzüge 1866 und ’70/’71 auf. Die Kosten in Höhe von damals 12.000 Mark werden aus Spenden aufgebracht. Im Zweiten Weltkrieg verhindert Bürgermeister Georg Herb, dass das Denkmal verschrottet wird. Bis heute steht das markante Werk unterhalb der Kirche.

Vor 110 Jahren wurde in Haldenwang das Kriegerdenkmal errichtet und feierlich gesegnet. Bild: Anton Klotz (Repro)

Nach der „Gleichschaltung“ während der NS-Zeit wird 1949 aus dem früheren Verein die Veteranen- und Kriegerkameradschaft Haldenwang-Börwang. 1981 wird eine neue Fahne geweiht. Sie ist die letzte Arbeit der Börwanger Klosterfrauen. Knapp zehn Jahre später zählt der Verein 135 Mitglieder.

Seit 2013 ist Max Hold Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft. 89 Mitglieder sind aktuell dabei. Reservisten seien darunter, sagt der 60-Jährige, aber auch aktive Berufssoldaten.

Von "Friedensvereinen" ist der Vorsitzende nicht überzeugt

In manch anderen Vereinen gibt es Tendenzen, die Organisation in Richtung von „Friedensvereinen“ umzustellen. „Damit kann ich nichts anfangen“, stellt Hold klar. Das entspreche nicht der eigentlichen Tradition. „Wir sind ein Krieger- und Soldatenverein.“ So lange er Vorsitzender ist, werde sich das auch nicht ändern. Zum Vereinsleben gehörten Kameradschaftsabende, immer wieder die Begleitung von Trauerfeiern sowie Tagesausflüge.

Der Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, steht auch in Haldenwang im Zeichen des Gedenkens. 8.45 Uhr treffen sich Abordnungen zum Kirchgang vor dem Gasthaus Sonne. Um 9 Uhr beginnt der Gottesdienst zur Erinnerung an die Gefallenen und Toten beider Weltkriege. In diesem Rahmen wird auch die restaurierte Kameradschaftsfahne gesegnet. „Für die kostspielige Erneuerung hatten wir bei der Gemeinde ein offenes Ohr“, sagt Hold, „zudem haben wir viele Spenden bekommen.“

Nach der Messe findet am Ehrenmal eine Gedenkfeier statt, die Musikkapelle spielt einen Trauerchoral. Im Sportzentrum schließt sich die Jubiläumsfeier der Kameradschaft an. Den Festvortrag hält Altbürgermeister Anton Klotz.

