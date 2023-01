Jugend musiziert: Diese jungen Talente haben sich für den Landes-Wettbwerb qualifiziert

Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ haben 32 Kinder und Jugendliche aus Kempten und Umgebung teilgenommen. Das Niveau erfreut den Organisator Robert Rossmanith.

31.01.2023 | Stand: 06:45 Uhr

32 junge Musiktalente aus Kempten und dem Altlandkreis haben beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ teilgenommen. Einem Großteil von ihnen sprach die Jury Erste Preise zu: 25 Kinder und Jugendliche erhielten 21, 22, 23, 24 oder 25 Punkte von 25 möglichen Punkten, was Robert Rossmanith, Leiter der den Wettbewerb organisierenden Sing- und Musikschule, als „beachtliches Niveau“ bezeichnet. 15 Erste Preisträger dürften nun am Bayerischen Landeswettbewerb vom 24. bis 27. März in Passau teilnehmen (weil sie 23 bis 25 Punkte erreichten oder alt genug sind).

Insgesamt hatten am vergangenen Samstag 73 junge Musikerinnen und Musiker aus dem ganzen Allgäu in Kempten vorgespielt. 39 von ihnen erspielten oder ersangen sich die begehrte Weiterleitung. Einige von ihnen erhielten Stipendien des Oberstdorfer Musiksommers (siehe auch die Seite Allgäu-Kultur). Kemptens Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll sprach den jungen Talenten bei der Preisverleihung großen Respekt für ihre beeindruckenden Leistungen aus.

Die Preisträger aus Kempten und dem Altlandkreis:

1. Preisträger mit Weiterleitung

Klavier solo: Oskar Hanxiao Yu (Kempten), Katharina Konold (Kempten), Leyi Shen (Kempten), Kilian Naumann (Kempten), Shengyi Zou (Kempten)

Kammermusik für Streichinstrumente (gleiche Instrumente): Noëmi Lindenfelser ( Wiggensbach Oy-Mittelberg

Kammermusik für Streichinstrumente (gemischte Besetzung): Aurelia Liesenfeld (Kempten), Floriane Haslach (Oy-Mittelberg), Kathrin Fehre (Oy-Mittelberg), Tabea Monzer (Oy-Mittelberg), Anton Möller (Kempten)

1. Preisträger ohne Weiterleitung

Klavier solo: Jonas Hock (Kempten), Theresa Sauter (Kempten), Mathilda Bröll (Dietmannsried)

Harfe solo: Oskar Hanxiao Yu (Kempten)

Kammermusik für Streichinstrumente (gleiche Instrumente);

Maria Seidel (Kempten) sowie Valentin Epple, Lorenz Epple, Emma Mayer, Gabriel Epple, Sofie Mayer (alle Waltenhofen)

2. Preisträger

Klavier solo: Anna Wallner (Waltenhofen), Jan Balzer (Kempten), Quentin Moths (Betzigau), Hannah Miehler (Buchenberg)

Gesang: Diana Sima (Kempten)

3. Preisträger

Klavier solo: Tobias Stadelmann (Kempten)

Alle Wettbewerbsergebnisse sind online auf der Homepage der Sing- und Musikschule Kempten auf www.musikschule-kempten.de zu finden.