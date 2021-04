Jugendhaus Kempten kämpft mit Wundertüten gegen die Corona-Flaute

Das Jugendhaus gibt kostenlos Bastel-, Spielsets und Info-Pakete aus. Auf diese Weise wollen die Mitarbeiter Kontakt mit Kindern und Jugendlichen halten.

29.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Anti-Corona-Tee“, bunte „Überlebenspillen“ und „Anti-Stress-Noppenfolie“ – mit diesen und anderen Helferlein sind die Wundertüten ausgestattet, die derzeit das Jugendhaus Kempten kostenlos ausgibt. Montags bis freitags steht zu bestimmten Zeiten eine Aktionsbox vor dem Eingang. Diese enthält nicht nur Wundertüten, sondern auch verschiedene Bastelsets oder Spiele, die trotz eingeschränkter Freizeitmöglichkeiten Spaß versprechen. Leiter Alexander Burggraf erklärt, was es alles zu entdecken gibt.

Jugendhaus Kempten lebt von persönlichen Kontakten

„Wir versuchen unser Bestes, am Ball zu bleiben“, sagt Burggraf. Das Arbeitsumfeld im Jugendhaus lebe von persönlichen Kontakten, die aufgrund der Corona-Lage momentan völlig auf Null gesetzt seien. Die Aktionsbox stelle eine Möglichkeit dar, als Jugendeinrichtung weiterhin „da zu sein“.

Die Tüten enthielten Bastelsets für einen „Minion“ – eine beliebte Animationsfigur – oder zu Ostern für ein Küken. Jetzt stehe am Sonntag, 9. Mai, der Muttertag an, sagt Burggraf. „Eine Kollegin hatte die Idee, Anleitungen für Rosen aus Zeitungspapier zu machen. Die erste Ration ist schon vergriffen.“ Der Inhalt der Tüten verändere sich ständig – je nachdem, was gerade ansteht.

Bastel- und Spielanleitungen auf Youtube entdecken

Auch QR-Codes seien dabei, über die man auf den Youtube-Kanal der Stadt gelange. Dort werde dann etwa erklärt, wie man selbst ein Solitärspiel basteln kann, sagt der Jugendhaus-Leiter. Zudem gebe es Info-Pakete zu Themen wie Pubertät oder Ausbildung.

Während der Ausgabezeiten ist ein Mitarbeiter vor Ort – eine Gelegenheit für kurze Gespräche. „Daraus ergibt sich wieder das eine oder andere“, sagt Burggraf. Etwa, wenn jemand gerade eine Bewerbung schreibt und Hilfe braucht.

Die Aktionsbox steht montags von 14 bis 17 Uhr, dienstags von 12 bis 15 Uhr, mittwochs von 11 bis 14 Uhr, donnerstags 14 bis 17 Uhr und freitags von 12 bis 15 Uhr vor dem Jugendhaus. Weiter Infos im Internet unter www.jugendhaus-kempten.de

