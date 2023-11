Jugendliche aus Durach zeigen ihre Lieblingsorte in professionellem Film

Wasserfälle und Eisdiele: In einem Video zeigen Mädchen und Jungen besondere Plätze in Durach. Von der Idee, übers Drehen bis zur Tonproduktion wirkten sie mit.

09.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Wasserfälle im Durachtobel rauschen, ein Mädchen hält eine Schnecke in der Hand und setzt das Tier wieder in der Natur ab, eine andere Jugendliche klettert über die Hängebrücke auf die andere Uferseite. "Die Hängebrücke gefällt mit ganz besonders gut", sagt Lena, als sie die Filmszenen dem Gemeinderat präsentiert. Oft sei sie an der Durach, etwa zum Picknicken mit Freunden oder, um durchs Wasser zu spazieren. Gemeinsam haben acht Jugendliche ein Video über Lieblingsplätze in ihrem Heimatort gedreht. Das Team will zeigen, was Durach lebenswert macht, und weitere Kinder und Jugendliche für die Angebote des dortigen Jugendtreffs begeistern.

Jugendliche lernen Schritte der Filmproduktion kennen

"Die Ideen kommen von den Jugendlichen. Das haben sie alles an nur einem Tag geschafft", sagt Kindheitspädagogin und Gemeindejugendarbeiterin Louisa Müller. Im August kamen die Mädchen und Jungen im Rahmen des Ferienprogramms zusammen. Es sei nicht einfach gewesen vor Drehbeginn aus den vielen Lieblingsorten, die die Jugendlichen sammelten, die auszuwählen, die nun im Film zu sehen sind, erzählt Lena. Unterstützung bekam die Gruppe von Videograph Bernd Martin aus Kempten. Er stellte das nötige Equipment zur Verfügung, leitete die Jugendlichen beim Filmen an, machte Tonaufnahmen und kümmerte sich anschließend um die finale Produktion und den Schnitt.

Lässig laufen die acht jungen Duracherinnen und Duracher in Richtung Jugend- und Kulturwerkstatt - abgespielt in Zeitlupe. Auch solche Techniken lernten die Jugendlichen bei dem Workshop kennen. Sie zogen durch das gesamte Dorf, legten einige Strecken mit dem schweren Kameraequipment zurück, erzählt Lena. Die Eisdiele in der Dorfmitte ist der Lieblingsort von Anna. Im Video erzählt sie, dass sie ihre Lieblingssorte in der Waffel am liebsten mit ihrer Familien auf den Steinstufen an der Durach genieße. Als Ministrant sei die Kirche Heilig Geist einer seiner Lieblingsorte, sagt der 13-jährige Aaron. Hier erfahre er spannende Geschichten über Gott und: "Die Kirche verbindet mich mit meinen Freunden."

Projekt soll Mädchen und Jungen für Jugendtreff begeistern

Ein Ort, für den Durach auch über seine Ortsgrenzen hinaus bekannt ist: der Flugplatz. Vom dortigen Café aus beobachten sie oft die Maschinen beim Start und bei der Landung, erzählen Levin und Bene. Sie haben sich nach eigener Aussage mittlerweile einiges an Wissen über das Fliegen und Flugzeuge angeeignet. Im Film sieht man die beiden an ihrem Lieblingsort. Besonders spannend sei es dort auch, wenn der Rettungshubschrauer Christoph 17 zu einem Einsatz aufbricht. "Habt's guat gmacht", lobt Bürgermeister Gerhard Hock. Ihm habe der Film so gut gefallen, dass er ihn auch den anderen Mitgliedern des Gemeinderats zeigen wollte. Bald schon wird das Video laut Gemeindejugendarbeiterin Müller unter www.durach-allgaeu.de im Internet zu sehen sein.