Jugendliche fragen Experten: Wie können wir die Energiewende im Allgäu schaffen?

Windräder, E-Autos, Heizungsgesetz: Energie und Klimaschutz hängen unweigerlich zusammen. Doch was hilft wirklich und was können Menschen im Allgäu tun.

09.07.2023 | Stand: 05:25 Uhr

„Die Windräder sind ja gar nicht so laut, hier liegen ja gar keine toten Vögel“, solche Sätze höre er oft, wenn er Besucher durch die Anlagen im Energiedorf Wildpoldsried führt, erzählte Thomas Pfluger. Neben vier anderen Expertinnen und Experten nahm er auf dem Podium am Hildegardis-Gymnasium in Kempten Platz. Pfluger sagte: „Ich will für den Wandel begeistern.“ Wie können wir künftig so das Smartphone laden oder mit dem Auto unterwegs sein, dass es dem Klima weniger schadet? Und schafft das Allgäu diese Energiewende überhaupt?

