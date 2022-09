Jugendtheater Martinszell: Zoff auf dem Campingplatz

Jugendtheater Martinszell zeigt turbulentes Zwei-Personen-Stück: In der Komödie "Runter zum Fluss" kriegen sich Sabrina Braun und Ludwig Menzler in die Haare.

06.09.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Wie Hund und Katze streiten der Beamte Karsten Konrad und die Busfahrerin Anke Kaiser in der Komödie „Runter zum Fluss“ von Frank Pinkus. Beide wurden gerade von ihren Ehepartnern verlassen und auf einem Campingplatz in Südfrankreich zurückgelassen. Die temperamentvolle und dominante Anke will aber nicht einsehen, dass ihr Urlaub ohne Mann, Auto und Zelt vorbei ist. Kurzerhand zieht sie in das Zelt von Karsten ein, ohne dessen Zustimmung abzuwarten. Wie es mit den beiden weitergeht, zeigen Sabrina Braun und Ludwig Menzler vom Jugendtheater Martinszell in einem sehr unterhaltsamen Abend mit hervorragend gesetzten Pointen und hinreißend komisch gezeichneten Figuren.

