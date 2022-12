Julia Skupin aus Kempten zeigt Lehrkräften, wie man mit Filmen mehr lernt

Die ehemalige "Linde"-Schülerin weiß, wie Lehrer das Medium Film im Unterricht einsetzen können. Warum die Technik eine größere Rolle spielen sollte.

Film in der Schule – das bedeutete noch Anfang der 2000er-Jahre vor allem eines: Eine Lehrkraft, die sich mit einem „Medienwagen“ und einer Videokassette am letzten Tag vor den Ferien abmühte, um der Klasse eine Freude zu machen. Dabei sind die Möglichkeiten, die das Medium Film in der Schule bietet, ungleich vielfältiger. Das weiß auch Julia Skupin, die heuer ihr Abitur am Carl-von-Linde-Gymnasium (CvL) in Kempten gemacht hat. Sie ist seit einiger Zeit aktiv in der schulischen Filmszene und bietet nun eine Fortbildung für Lehrkräfte am CvL an.

Julia Skupin zeigt „Legetrick“, eine Technik für Stop-Motion-Filme. Bild: Martina Diemand

Die 19-jährige Kemptenerin dreht selbst gerne Filme und moderiert etwa bei den „Filmtagen bayerischer Schulen“. Das Festival fand inzwischen zum 45. Mal statt, Schüler reichten 70 Werke ein. Ausrichter ist der Verein Drehort Schule. Gegründet von Lehrkräften, möchte dieser eine Plattform für schulische Filmarbeit bieten.

Verein bietet Weiterbildung zur Filmlehrkraft an

Zum Programm gehören Weiterbildungen, sagt Skupin. Zur Filmlehrkraft etwa oder zur „Junior Assistenz Film", die sie selbst besucht hat – auf Anraten ihrer Schule hin. Dort habe sie gelernt, wie man ein Drehbuch schreibt oder auch, was in einen Dokumentarfilm gehört.

„Ich habe mit einem Schulfreund angefangen, Filme zu drehen, komplett planlos“, erinnert sie sich. Allmählich wurde alles professioneller, sie schrieb Drehbücher, besorgte sich Equipment. Fand in der Schule ein Schreibprojekt statt, fragte sie, ob sie nicht auch einen Film drehen kann. So führte eins zum andern.

Medien-AG am CvL in Kempten aktuell im Aufbau

Für ein P-Seminar zum Thema Film, das Skupin in der Oberstufe anregte, fand sie nur neun Mitstreiter. Doch zwei filmaffine Lehrkräfte seien nun dabei, eine Medien-AG auf die Beine zu stellen. „Vielleicht gäbe es viel mehr Lehrer und Schülerinnen, die sich dafür interessieren würden, wenn sie wüssten, wie es geht."

Die 19-Jährige nennt ein paar Beispiele: Für Fünftklässler biete sich an, Geschichten und Märchen mit „Legetrick" nachzustellen. Dabei handele es sich um eine 2D-Stop-Motion-Technik. Die einzelnen Szenen werden gezeichnet oder gemalt und unter ein Tablet gelegt, das dann ein Foto aufnimmt (siehe im Bild oben). Schneidet man diese Fotos aneinander, entsteht ein Film – ähnlich wie beim Daumenkino. In den höheren Stufen könnten Erklärvideos interessant sein, sagt Skupin. Oder auch Interviews, etwa im Fach Politik.

Julia Skupin aus Kempten: "Schülern die Tricks hinter Filmen und Werbung zeigen"

Kinder würden inzwischen mit Streamingdiensten und Co. aufwachsen. Da sei es wichtig, ihnen Medienkompetenz zu vermitteln. „Ihnen die Tricks hinter Filmen und Werbung zeigen, damit sie diese erkennen können“, erklärt sie. Zudem fördere Film die Kreativität und man lerne, Aufgaben in einer Gruppe zu übernehmen.

Das Medium Film wirke sich motivierend auf Schüler aus, bestätigt Martina Neuber, stellvertretende Schulleiterin des CvL. Sie seien fit in dem Bereich, ideenreich und technisch gut drauf. Deshalb solle man sie da auch einfach mal machen lassen. „Dabei kommen wirklich tolle Sachen heraus." Viele Kollegen und Kolleginnen hätten während der Pandemie beispielsweise Erklärvideos erstellt. Das soll mithilfe von Skupins Fortbildung ausgeweitet werden.

Schülergruppe am CvL Kempten arbeitet an Schulfilm

„Wir leben in einer Welt, die über Bilder geleitet wird“, sagt Neuber. „Und bilden uns darüber sehr schnell eine Meinung.“ Ihr ist deshalb eine kritische Auseinandersetzung mit dem Medium wichtig. Markus Schicketanz sieht das ähnlich und verweist auf den Umgang mit Fake News. Er leitet mit Martina Förster die Medien-AG. Derzeit sei eine Schülergruppe dabei, einen Schulfilm zu drehen, der Neuankömmlingen Orientierung geben soll, berichtet er. Solche Projekte würden bereits auf dem Youtube-Kanal der Schule veröffentlicht. „Wir wollen das Genre Film weiter verankern.“