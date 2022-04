Junge Fluthelfer aus dem Ahrtal nehmen "Auszeit" im Allgäu

Kinder und Jugendliche aus dem Ahrtal besuchen Blaulichtverbände in Kempten und Umgebung. Was sie am meisten begeistert.

17.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Im Sommer 2021 wurde das Ahrtal von einer Flutkatastrophe getroffen und Helfer aus ganz Deutschland packten mit an. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Kempten war wochenlang im Einsatz und arbeitete mit Hilfsorganisationen vor Ort zusammen. Daraus entstand das Projekt „Auszeit im Allgäu“. Das Aktionsbündnis Allgäu (ABA), ein Zusammenschluss von Blaulichtverbänden, lud jetzt 40 Jugendliche und ihre Gruppenleiter mit den Stadthotels nach Kempten ein. Lesen Sie auch: Extremwetter mit Waldbränden und Hochwasser: Was passiert bei einer Katastrophe im Allgäu?

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.