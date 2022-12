Junger Mann ist mehrfach hintereinander ohne Führerschein unterwegs

19.12.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Zwei Mal hintereinander ist ein Mann ohne Führerschein in eine Polizeikontrolle im Unterallgäu geraten. Der junge Autofahrer zeigte sich dabei als unbelehrbar. Am vergangenen Freitag geriet er auf seiner Fahrt von Füssen nach Kempten in eine Polizeikontrolle, wie es im Polizeibericht heißt. Auf der A 7 bei Oy stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein dabei hatte.

Die Polizei erwischte den jungen Mann zwei Mal ohne Führerschein

Während ihrer Ermittlungen entdeckten die Polizisten, dass Kollegen den Autofahrer in der Nacht zuvor ebenfalls kontrolliert hatten. Ähnlich wie in der Nacht zuvor hatte er am Freitag keinen gültigen Führerschein dabei.

Nach der zweiten Anzeige durfte der Mann nicht mehr weiterfahren

Der Mann durfte nach der Kontrolle nicht mehr weiterfahren. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.