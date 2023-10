Kabarettist Max Uthoff serviert schwere Kost in Kempten

Da schlucken die Zuhörer in der Kultbox Kempten: Was Kabarettist Max Uthoff mit geschliffener Sprache geißelt, tut weh - und regt zum Nachdenken an.

Von Christian Gögler

13.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

In seiner jüngsten ZDF-Sendung „Die Anstalt“ schlüpfte Max Uthoff als weinerlicher Greis mit grauem Bart in die Rolle der saft- und kraftlosen, kaum wehrhaften, sich selbst zermürbenden Demokratie Deutschlands. Live auf Tour lässt er Landtagswahlen und Tagespolitik weitgehend beiseite und spannt den Themen-Fächer breiter auf. Die Schieflagen und Missstände auf dieser Welt treiben ihn um. Der Intellektuelle unter Deutschlands Kabarettisten spricht viel bei seinem Auftritt in der Kultbox, und er spricht eindringlich, pointenarm und schnell.

