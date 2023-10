Vor 100 Jahren gab es über 60 Käsehändler in Kempten

Margarete Prokop erzählt beim Heimatverein von Fabrikanten und Großhändlern zwischen 1870 und 1969. Heute gibt es noch zwei Fachgeschäfte und ein Käsewerk.

15.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Über Käse aus dem Allgäu, die Fabrikanten, Lager und Großhändler in Kempten in den Jahren 1870 bis 1969 referierte Margarete Prokop beim Heimatverein Kempten. Ihr Vater und ihr Großvater waren mit ihrer Firma Oskar Wetzel als Käsehändler aktiv und so konnte sie aus erster Hand über den Wandel in der Branche sprechen.

„Bis in die 1920er-Jahre gab es über 60 Betriebe, in denen 500 bis 600 Menschen beschäftigt waren“, skizzierte Prokop. Dazu kamen die Zulieferer und das begleitende Gewerbe. „Kempten hatte damals 20.000 Einwohner.“

Käsehandel in Kempten: Vor 100 Jahren gab es über 60 Käsehändler in der Stadt

Die Basis für den Allgäuer Käsehandel lieferte der Anschluss an das Bayerische Bahnnetz: „Durch den Bau des Bahnhofs 1852 wurde das städtische Umfeld neu strukturiert. Rund um den Bahnhof siedelten sich Käsehändler, Speditionen, Verpackungsbetrieb und Banken an.“

Eine der Hauptachsen war wohl der Bereich Mozart- und Immenstädter Straße, wo Prokop allein 21 Käsebetriebe aufzählte. Darunter waren bekannte Namen wie die Familie Schnetzer, die Gebrüder Rinker und August Elhardt. (Hier lesen Sie: Auf Spurensuche bei der Butterbörse in Kempten)

Wegen NS-Repressalien über Liechtenstein ins sichere Ausland geflohen

Ein besonderes Augenmerk legte sie auf die jüdische Familie Strauss, die ihren Käsehandel in der Immenstädter Straße 44 betrieb. Jacob Strauß kam 1904 mit seiner Frau Rosa und vier Kindern aus Eisenach nach Kempten und startete erfolgreich sein Geschäft. Im Rentenalter zog er mit einer Tochter nach Bonn, sein Sohn Josef führte den Handel bis 1938 weiter und floh dann wegen der NS-Repressalien über Liechtenstein ins sichere Ausland. „Der Betrieb wurde dann von Johann Hartmann aus der Inneren Rottach arisiert“, sagt Prokop.

Ein weiterer jüdischer Käsehandel gehörte den Gebrüdern Victor in der Haslacher Straße 5. Luis Victor starb im KZ Piaski, sein Bruder Max in Lodz. (Lesen Sie hier: Neue Erkenntnisse zur NS-Zeit in Kempten: Autor findet Bilder ermordeter Jüdin)

Im Umfeld des Bahnhofs siedelte sich auch der Großvater von Prokop an. 1904 gründete er seinen Käsehandel und kaufte 1927 das Haus in der Alpenstraße 19. Das Anwesen gehörte zuvor Graf Alfred Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin, der es wohl am Spieltisch verlor. In den ersten Jahren bis 1910 arbeitete Wetzel (1874-1941) mit Wilhelm Hornung zusammen und stand dann auf eigenen Füßen.

Sein Sohn Hermann (1908-1979) war derweil im Außendienst tätig. „Vater fuhr jeden Winter bis nach Königsberg. Die Käseproben hatte er im Koffer dabei.“ Auf den Rechnungsvordrucken der Firma findet sich noch heute das Sortiment: Allgäuer Limburger, Romadur, Edamer und Emmentaler.

Wie kam es in Kempten zum Zusammenbruch der Käsebranche?

Rund um den Bahnhof in Kempten gab es zwölf Betriebe, in der Innenstadt neun und entlang der Lindauer Straße bis nach Rothkreuz summierte Prokop 17 Standorte auf, von Alfred Hindelang bis zum Grünland-Käsewerk.

Wie kam es zum Zusammenbruch der Branche? „Bis zum Ersten Weltkrieg war der Käsehandel von einzelnen Kaufleuten organisiert, das änderte sich in den 1920er-Jahren rapide. 1921 wurde die Allgäuer Butter- und Käsebörse gegründet. „Bis 1925 schlossen 15 Käsehändler zu und ab 1933 wurden auf Druck der NS-Verwaltung die Käsebörse aufgelöst, vier jüdische Betriebe geschlossen und weitere 20 Betriebe erloschen.“

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei der Kahlschlag weitergegangen, sagte Prokop. Mit dem „Bayerischen Molkereiverband Kempten“ wurde eine Verkaufsgenossenschaft gebildet, aus der Anfang der 1980er-Jahre die „Molkereizentrale Süd“ wurde und die heute Bayernland mit Sitz in Nürnberg heißt.

Am Ende blieben in Kempten die Edelweiss Milchwerke und zwei klassische Käsehändler übrig: Das Käsespezialgeschäft Geiger in der Promenadestraße und Jamei Laibspeis' am Hildegardplatz.