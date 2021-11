Kaninchenzüchter präsentieren ihre Tiere in der Allgäuhalle in Kempten. Manche bringen es auf acht Kilo Gewicht und 45 Zentimeter Spannweite von Ohr zur Ohr.

Über 300 Rassekaninchen haben Hobbyzüchter aus bayerisch Schwaben am Wochenende in der Kemptener Allgäuhalle ausgestellt. Präsentiert haben die Anhänger des ungewöhnlichen Zeitvertreibs 34 verschiedene Rassen und Tiere in 28 unterschiedliche Farben. Dass nicht jeder Zugang zu ihrem Hobby findet, ist den Züchtern durchaus bewusst.